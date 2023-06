Grecja. Nowa Demokracja wygrywa wybory parlamentarne. Porażka partii byłego premiera

Jeśli taki rezultat wyborów się potwierdzi, to Nowa Demokracja - kierowana przez greckiego premiera Kyriakosa Mitsotakisa - uzyska 157 mandatów w trzystuosobowym greckim parlamencie i uda się jej utworzyć stabilny, większościowy rząd. Partie lewicowe wprowadzą do parlamentu 100 posłów. Pozostałe miejsca przypadną małym ugrupowaniom, który uzyskały w sumie 16 proc. głosów.

Największą porażkę w niedzielnym głosowaniu poniosła Syriza kierowana przez byłego premiera Grecji Aleksisa Tsiprasa. W poprzednich wyborach - które odbyły się w maju - partia otrzymała ponad 20 procent głosów i zdobyła 71 mandatów poselskich. Teraz ta liczba może spaść do 47.

To drugie wybory parlamentarne w Grecji w ciągu zaledwie miesiąca. W głosowaniu, które odbyło się w maju, Nowa Demokracja zdobyła 41 procent głosów. Ten wynik nie wystarczył jednak, by samodzielnie rządzić krajem. Partii zabrakło do tego pięciu mandatów w parlamencie. Dlatego też jej liderzy zdecydowali się powtórzyć wybory.

W greckim parlamencie do obsadzenia jest trzysta miejsc. Głównymi tematami kampanii wyborczej były imigracja oraz sprawy gospodarcze.