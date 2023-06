Tragiczny wypadek na węgierskiej autostradzie spowodował, że półtoraroczna Asia została zupełnie sama. Jej rodzice i jedno z dzieci zginęli w wyniku zderzenia z ciężarówką. Dziewczynka ma niebawem wrócić do Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Motocykl wbił się w osobówkę przez nieustąpienie pierwszeństwa podczas skrętu

Węgry. Dziecko ocalałe z tragicznego wypadku wraca do Polski

O powrocie dziewczynki poinformował konsul honorowy Węgier Marek Pietrzak w swoich mediach społecznościowych. "Asia wraca do Polski w najbliższy poniedziałek, taką mam nadzieję. Jestem zaangażowany w sprawę jej powrotu" - czytamy we wpisie konsula. Dziewczynka straciła w wypadku najbliższą rodzinę. Jak zauważył urzędnik, trudna sytuacja dziecka wymaga interwencji i pomocy. "Asia mieszka we Włocławku, tam się urodziłem i czuję obowiązek pomocy temu maluszkowi. Osoby, instytucje, firmy, które chciałyby pomóc maluszkowi w różny sposób, proszę o kontakt na e-mail konsul@marek-pietrzak.pl" - brzmi komunikat. Po powrocie dziecka formuła pomocy ma zostać usystematyzowana.

W wypadku na Węgrzech zginęło troje Polaków. Dwulatek walczy o życie

Tragiczny wypadek polskiej rodziny na Węgrzech. Przeżyło tylko dziecko

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, w poniedziałek rano 19 czerwca doszło do tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie prowadzącej z Csorny w kierunku Szombathely. Kierowca ciężarówki miał zatrzymać się na jezdni z powodu przebitej opony, w wyniku czego samochód osobowy wjechał w tył naczepy. Zginęło troje pasażerów: 31-letni mężczyzna, 29-letnia kobieta oraz ich czteroletni syn. Zdarzenie przeżyła jedynie dziewczynka, która z obrażeniami została przetransportowana helikopterem do szpitala. Pomocy medycznej potrzebował również kierowca ciężarówki. Jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Według wstępnych danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu w 2022 roku odnotowanych zostało 21 324 wypadków drogowych. To o 1 492 zdarzenia mniej niż w roku 2021 i o 2 216 wypadków mniej niż w roku 2020. Choć liczba w ostatnich latach maleje, nie zmienia to faktu, że w ubiegłym roku zginęło 1 883 osób.