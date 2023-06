Rosyjski politolog i publicysta Iwan Prieobrażenski przeanalizował obecną sytuację w Rosji. Ekspert stwierdził, że do buntu wagnerowców doprowadziły działania Władimira Putina, który "napuścił Prigożyna na Szojgu" i zmusił szefa grupy Wagnera do walki o własne życie. Prieobrażenski wskazał również osobę, która mogła złożyć ofertę porozumienia Jewgienijowi Prigożynowi. Zdaniem politologa nie był to Władimir Putin.

Ekspert o buncie wagnerowców: Putin był inicjatorem nienawistnej kampanii prowadzonej przez Prigożyna

Iwan Prieobrażenski powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", że Władimir Putin "był inicjatorem tej nienawistnej, prowadzonej przez Prigożyna kampanii przeciwko rosyjskim generałom". Według politologa prezydent Rosji chciał zmarginalizować wagnerowców, ponieważ dowódcy wojskowi przekonali go, że Rosja zyska większe szanse na zwycięstwo w wojnie z Ukrainą, jeżeli prywatna firma najemnicza Prigożyna nie będzie ingerowała w działania rosyjskiej armii. Zdaniem eksperta zmiana nastawienia Putina do założyciela Grupy Wagnera sprawiła, że ten ostatni musiał podjąć ryzyko przeprowadzenia buntu, gdyż jego życie było w niebezpieczeństwie.

Koniec puczu w Rosji. Ekspert wyjaśnił, dlaczego Prigożyn się wycofał

- Prigożyn zrozumiał, że prezydent Rosji, wobec którego był tak lojalny, ostatecznie go zdradził, wyrzucił jak niepotrzebne, wykorzystane narzędzie, wysyłając tym samym rosyjskiej armii sygnał, że mogą go zniszczyć (...). Prigożyn myśli co prawda po swojemu, ale jednak racjonalnie. Przed osiągnięciem dzisiejszego porozumienia na pewno był przekonany, że przejęcie władzy jest dla niego jedynym sposobem, by uchronić życie (...). Powiedzmy to wprost: Prigożyn miał do wyboru albo umrzeć, albo spróbować zwyciężyć - powiedział Iwan Prieobrażenski.

Prigożyn wypłaci odszkodowanie rodzinom zestrzelonych pilotów

Prieobrażenski: Oferta dla Prigożyna pojawiła się dopiero po domniemanej ucieczce Putina z Moskwy

Pisaliśmy, że Kreml wypracował z Jewgienijem Prigożynem porozumienie, w ramach którego umorzono sprawę karną przeciwko szefowi grupy Wagnera i pozwolono mu wyjechać na Białoruś. Według Iwana Prieobrażenskiego autorem propozycji złożonej Prigożynowi mógł być generał Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i były dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Rosyjski politolog podkreślił też, że pozycja Władimira Putina wskutek ostatnich wydarzeń stała się zdecydowanie słabsza.

- To, co wydaje się oczywiste, to fakt, że decyzja o odwrocie i jakaś oferta, jaką Prigożyn otrzymał z Moskwy, najpewniej od Nikołaja Patruszewa, pojawiły się dopiero po domniemanej ucieczce Putina z Moskwy, a to pozwala sądzić, że pozycja prezydenta Rosji znacznie osłabła. I że w tym momencie nie podejmuje decyzji strategicznych - powiedział Prieobrażenski. O doniesieniach dotyczących ewakuacji Putina, do których odniósł się rosyjski politolog, można przeczytać na Gazeta.pl.



