Zdaniem byłego szefa fińskiego wywiadu operacja wagnerowców została zaplanowana i wykonana z profesjonalizmem, który jest rzadko spotykany w siłach zbrojnych. Jak zauważa ekspert "rosyjskie kierownictwo było zdezorientowane, Putin wydawał się słaby, a opór niewielki". Dlaczego więc nastąpił koniec buntu w Rosji? Pekka Toveri wskazał powody, przez które Jewgienij Prigożyn mógł zadecydować o wycofaniu się z planu wkroczenia grupy Wagnera do Moskwy.

Koniec puczu w Rosji. Dlaczego Prigożyn wycofał się wraz z grupą Wagnera? Ekspert wyjaśnia

Pekka Toveri poinformował w swoich mediach społecznościowych, że zajęcie Moskwy niekoniecznie oznaczałoby zmianę władzy, ponieważ odwrót i koniec buntu byłby nieuchronny w przypadku skoncentrowania przez rząd sił w kierunku stolicy. Ponadto utrzymanie stolicy, która jest ponad 12-milionowym miastem, posiadając grupę 5 tys. żołnierzy, byłoby niemożliwe. "Prigożyn prawdopodobnie ocenia swoje szanse na sukces jako zbyt słabe" - stwierdził ekspert.

Generał zwrócił uwagę, że pomimo lekkiego uzbrojenia wewnętrznych sił bezpieczeństwa są setki tysięcy żołnierzy, którzy mogliby odeprzeć atak grupy Wagnera. Dodatkowo Putin mógłby wycofać siły zbrojne z Ukrainy, aby zasilić szeregi wojska w Rosji. Zdaniem Toveriego poparcie w postaci powstania ludowego było mało prawdopodobne. To oznacza, że Prigożyn mógłby jedynie próbować zwerbować jednostki sił zbrojnych oraz bezpieczeństwa, z czym również napotkałby przeszkody.

Ekspert stwierdził, że dowódca grupy Wagnera nie miał zwolenników na Kremlu, chociaż pojawiały się takie spekulacje. Siły zbrojne były pod ścisłą kontrolą, mimo że wśród nich można znaleźć sympatyków Prigożyna. Generał podsumował rozważania, że "być może właśnie z tych powodów Prigożyn zdecydował się przyjąć traktat i ogłosić koniec puczu. Bunt osłabił pozycję Putina. Jego własny kucharz go upokorzył, zmusił go do skorzystania ze wsparcia negocjacyjnego wasala". Toveri zaznaczył, że Putin obiecał stłumić rebelię, a porozumienie pozwala buntownikom przebywać na wolności.

Pekka Toveri stwierdził, że w niecały dzień "Marsz Wolności" przekształcił się w akcję windykacyjną, w ramach której "Prigożyn najwyraźniej spłacił swoje długi wobec Szojgu". Przywódca grupy Wagnera miał również zabezpieczyć biznes za granicą. 24-godzinna rebelia wstrząsnęła Rosją, a zdaniem generała władza Putina słabnie.

Rosja. Prigożyn wycofał się z planu puczu w Rosji. Grupa Wagnera wróciła do okopów

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, w sobotę po godzinie 19 agencja BelTA przekazała, że Alaksandr Łukaszenka przeprowadził negocjacje z szefem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem. "W rezultacie doszli do porozumienia w sprawie niedopuszczalności rozpętania krwawej masakry na terytorium Rosji" - brzmiał komunikat. Najemnicy z grupy Wagnera mieli otrzymać gwarancję bezpieczeństwa. Poinformowano również o zamknięciu sprawy karnej przeciwko Prigożynowi. Żołnierze otrzymali rozkaz o powrocie do okopów i zakończeniu puczu. Niektórzy z najemników, którzy nie zgodzili się na udział w buncie, mają podpisać kontrakty z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Ich przywódca Prigożyn ma udać się do Białorusi.