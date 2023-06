Bunt w Rosji. Putin mówił o "ciosie w plecy". Tak mieszkańcy Rostowa pożegnali Prigożyna

W wydanym do państw zachodnich komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji przekonywało, że "próba zbrojnego buntu wywołała silną dezaprobatę w rosyjskim społeczeństwie, które zdecydowanie popiera prezydenta Władimira Putina". On sam bunt nazwał "zdradą" i "ciosem w plecy". Wielu komentatorów i dziennikarzy piszących o Rosji zwraca jednak uwagę na pozytywne przyjęcie Prigożyna przez mieszkańców Rostowa nad Donem. W sieci jest wiele zdjęć i nagrań, na których widać całe grupy osób, które podchodzą do szefa wagnerowców, aby uścisnąć mu dłoń lub zrobić sobie z nim zdjęcie.

Tak mieszkańcy Rostowa pożegnali Prigożyna

"Kilka godzin przed tą sceną Putin wygłosił przemówienie do narodu, w którym nazwał działania Prigożyna 'ciosem w plecy', który zagrażał samej państwowości Rosji. Tak pożegnali go dziś mieszkańcy Rostowa" - zauważa Kevin Rothrok z niezależnego serwisu Meduza. Aby pożegnać wagnerowców, na ulicach zgromadziły się tłumy i wiwatowały, gdy bojownicy grupy strzelali w powietrze. Rosjanie skandowali: "Wagner, Wagner, Wagner". "Dzieje się tu jakieś zbiorowe szaleństwo" - komentuje Rothrok.

Inne redakcje opisują historie, gdy młodzi Rosjanie podbiegali do samochodów z bojownikami Wagnera, aby "zbić z nimi żółwika". Zupełnie inaczej witano za to w mieście policję, która wróciła do Rostowa po wyjeździe Grupy Wagnera. "Ludzie nie są zachwyceni ich widokiem. Blokują ulice i obrzucają policjantów obelgami. W rosyjskim społeczeństwie pojawiły się widoczne pęknięcia" - opisuje portal Visegrád 24. Krzyczano do policjantów "wstyd" oraz "zdrajcy". Natomiast gdy w mieście byli bojownicy, cywile mieli dostarczać im żywność i napoje.

W mieście pojawiły się jednak także proputinowskie symbole. Stadion w Rostowie oświetlono tego dnia w kolorach flagi Rosji i wyświetlił napis: "Wszyscy jesteśmy jednym narodem i walczymy z jednym wrogiem zewnętrznym. Wierzymy w naród rosyjski i naszego prezydenta". Rosyjskie władze zaczęły też porządkować zapory stawiane przeciw kolumnom wagnerowskich najemników, zdjęte zostały też ograniczenia w ruchu.