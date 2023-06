Jak pisaliśmy, wieczorem 24 czerwca Kreml przekazał, że rosyjskie władze porozumiały się z Jewgienijem Prigożynem, dzięki czemu bunt wagnerowców, którzy zajęli Rostów nad Donem i ruszyli w kierunku Moskwy, dobiegł końca. Prigożyn potwierdził te informacje i rozkazał swoim oddziałom wrócić do baz. Dmitrij Pieskow opowiedział o ustaleniach, które do tego doprowadziły. Rzecznik Kremla poinformował, co stanie się z Jewgienijem Prigożynem oraz podległymi mu żołnierzami, a także opisał rolę, jaką w wypracowaniu porozumienia odegrał Alaksandr Łukaszenka.

REKLAMA

Zobacz wideo Rosja zagrożeniem dla polskiej demokracji i wyborów parlamentarnych? Szrot wyjaśnia słowa Dudy

Pieskow o porozumieniu z Grupą Wagnera: Prigożyn wyjedzie na Białoruś, sprawa karna zostanie umorzona

Porozumienie zawarte między Kremlem a Jewgienijem Prigożynem składa się z kilku punktów, o czym możemy przeczytać na portalu vedomosti.ru. Dmitrij Pieskow przekazał, że są to następujące ustalenia:

sprawa karna przeciwko Prigożynowi zostanie umorzona, a szef grupy Wagnera wyjedzie na Białoruś;

wagnerowcy, którzy nie brali udziału w buncie, będą mogli podpisać kontrakty z rosyjskim ministerstwem obrony narodowej;

żołnierze podlegli Prigożynowi, którzy wykonali rozkazy swojego dowódcy i wzięli udział w buncie, nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Pieskow powiedział, że wagnerowcy nie będą sądzeni, ponieważ Kreml "bierze pod uwagę ich zasługi" i "szanuje bohaterskie czyny na froncie". Rzecznik Kremla odniósł się także do ewentualnych zmian personalnych w rosyjskim dowództwie, których Prigożyn domagał się przed osiągnięciem porozumienia. Pieskow podkreślił, że decyzja o dokonaniu tego rodzaju roszad to wyłączna prerogatywa Władimira Putina.

Putin mówił o "ciosie w plecy". Tak mieszkańcy Rostowa pożegnali Prigożyna

Zapytany, czy prezydent Rosji nadal ufa Siergiejowi Szojgu, przedstawiciel Kremla stwierdził, że "nie są mu znane" plany, które mogłyby świadczyć o chęci zdymisjonowania obecnego ministra obrony narodowej. Dmitrij Pieskow przekazał też, że stan operacji antyterrorystycznej, wprowadzony w Moskwie i kilku innych regionach w reakcji na bunt wagnerowców, zostanie zniesiony "w nieodległej przyszłości".

Media: Setki Białorusinów przygotowują w Polsce powstanie

Rosja. Kreml przedstawia Alaksandra Łukaszenkę jako mediatora w konflikcie Prigożyna z Putinem

Pieskow podkreślił kluczową rolę, jaką w negocjacjach Prigożyna z Putinem miał odegrać Alaksandr Łukaszenka. Przedstawiciel rosyjskich władz powiedział, że Łukaszenka zaproponował prezydentowi Rosji, że podejmie się mediacji z szefem Grupy Wagnera, na co Putin przystał.

- Pewnie zapytacie mnie, dlaczego prezydent Łukaszenka? Faktem jest, że Alaksandr Grigoriewicz od dawna osobiście zna Prigożyna - około 20 lat. I to była jego osobista inicjatywa, która została uzgodniona z prezydentem Putinem. Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Białorusi za te wysiłki - powiedział Pieskow. Rzecznik Kremla podkreślił, że postawa Łukaszenki pozwoliła na deeskalację i rozwiązanie konfliktu bez rozlewu krwi.