Kiedy pojawiły się deklaracje Jewgienija Prigożyna o zamiarze wkroczenia grupy Wagnera do Moskwy, Kreml zaczął się przygotowywać. Na terenie Moskwy oraz w obwodzie moskiewskim i woroneskim wprowadzono reżim antyterrorystyczny, polegający na wzmożonej kontroli obywateli. Jednak nie tylko to było wyzwaniem dla Rosjan, jak się okazuje, niektórzy z nich mogli ucierpieć w wyniku działań wojska.

Rosja. Cywile ucierpieli w wyniku działań wojska. Żołnierze chcieli zatrzymać grupę Wagnera

W sobotę 24 czerwca w sieci pojawiały się doniesienia od ludności cywilnej, która relacjonowała działania wojska. Żołnierze przeprowadzali defensywę w celu powstrzymania grupy Wagnera. Ustawiali blokady, rozkopywali drogi i wysadzali odcinki dróg. Według doniesień kanału Baza eksplozja na Telegramie nastąpiła także na moście w pobliżu miejscowości Brodowoje znajdującej się w obwodzie woroneskim. Kierowcy samochodu udało się uchwycić zdarzenie na nagraniu, na którym widać jak odłamki uderzają w szyby, a kamera po chwili spada.

Zdaniem blogera w wyniku eksplozji ucierpiały łącznie trzy osoby. Było to małżeństwo, które jechało samochodem wraz z trzyletnim dzieckiem, kiedy nastąpił wybuch. Wszyscy z poszkodowanych odnieśli obrażenia w postaci głębokich ran i potrzebowali pomocy lekarzy z pogotowia ratunkowego.

Relacje Rosjan z działań grupy Wagnera pod przywództwem Jewgienija Prigożyna

Reakcja mieszkańców na prowadzone działania wojskowe była zróżnicowana. Jak informowaliśmy, wiele osób deklarowało, że nie boją się zamieszania na ulicach w Rosji. Świadczyć o tym mogą zdjęcia, na których widać jak ludność cywilna spokojnie obserwuje czołgi przejeżdżające ulicami Rostowa nad Donem. "Nie jestem szczególnie przestraszony, ani ja, ani moi przyjaciele nie panikujemy. W ciągu ostatnich kilku lat po prostu znudziło mi się bać" - zrelacjonował Siergiej redakcji Meduza.io. Według doniesień zdarzały się przypadki, że osoby nie mogły przedostać się do Kamieńska. Wojskowi podobno tłumaczyli zamieszanie na ulicach stanem wyjątkowym, mimo że oficjalnie nie został on ogłoszony. "Jest jasne, że to tylko rozmowa elit władzy. Myślę, że teraz szybko dojdą do konsensusu i się rozejdą. Nikt nie potrzebuje napięć w regionie" - twierdził Iwan z rejonu lenińskiego.

Jak informowaliśmy, na Telegramie grupy Wagnera pojawiło się nagranie, z którego wynika, że najemnicy wracają do okopów. Doniesienia o tym pojawiły się po rzekomych długich negocjacjach prowadzonych przez Alaksandra Łukaszenkę. W kremlowskich mediach grupa Wagnera zaczęła być określana nielegalną organizacją. Funkcjonariusze FSB przeprowadzali rewizje oraz zatrzymania byłych i obecnych żołnierzy z oddziałów najemniczych. Więcej informacji o wycofaniu się Jewgienija Prigożyna znajduje się w artykule: Bunt i po buncie. Śmiała teza amerykańskiego senatora. Prigożyn "najpotężniejszym w kraju"?