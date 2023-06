Bunt Prigożyna. Rosyjskie MSZ wydało komunikat: "Ostrzegamy państwa zachodnie"

W ostatnich dniach w Rosji o mało co nie doszło do wojny domowej. Jewgienij Prigożyn, szef prywatnej grupy wojskowej Wagnera w nocy z piątku na sobotę Prigożyn "ruszył na Moskwę" w odwecie za ostrzelanie obozu wagnerowoców przez rosyjskie rakiety. Jego oddziały pokonały 200 kilometrów w kierunku Moskwy w ciągu ostatniej doby, ale ostatecznie bunt zakończono porozumieniem. Oddziały najemników z "Grupy Wagnera" opuściły Rostów nad Donem i Woroneż, a Jewgienij Prigożyn opuścił siedzibę dowództwa Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem. "Próba zbrojnego buntu w naszym kraju wywołała silną dezaprobatę w rosyjskim społeczeństwie, które zdecydowanie popiera prezydenta Władimira Putina" - przekonuje MSZ Rosji w komunikacie, który wydano do państw zachodnich.

Bunt Prigożyna. Rosyjskie MSZ wydało komunikat

"Przestrzegamy kraje zachodnie przed podejmowaniem prób wykorzystania sytuacji wewnętrznej Rosji do realizacji rusofobicznych celów. Takie próby byłyby daremne i nie znalazłyby oddźwięku ani w Rosji, ani wśród rozsądnych sił politycznych za granicą" - ostrzegają Rosjanie. W rzeczonym komunikacie jednoznacznie potępiono ostatnie wydarzenia z Rosji. Wskazywano, że "awanturnicze aspiracje spiskowców mają na celu zdestabilizowanie Rosji oraz zniszczenie jej jedności", co "jest na rękę jej zewnętrznym wrogom". Jednocześnie resort spraw zagranicznych wyraził przekonanie, że "wszystkie cele i zadania 'specjalnej operacji wojskowej' zostaną osiągnięte". Rosyjskie władze zaczęły już porządkować zapory stawiane przeciw kolumnom wagnerowskich najemników, zdjęte zostały też ograniczenia w ruchu.