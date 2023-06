Co wiemy o buncie Prigożyna? W trakcie walk z wagnerowcami miało dojść do rozlewu krwi

Bunt Jewgienija Prigożyna. Jak do niego doszło?

Bunt wagnerowców wybuchł w piątkowy wieczór. W oświadczeniu opublikowanym w tym czasie w mediach społecznościowych Jewgienij Prigożyn oskarżył rosyjską armię o atak na siły wagnerowców. Jak przekazał, obóz jego jednostki miał się stać ofiarą ataku rakietowego przeprowadzonego przez wojska rosyjskie. W wyniku napaści śmierć miało ponieść wielu wagnerowców.

''Uderzenie zostało zadane od tyłu, to znaczy zostało zadane przez wojsko rosyjskiego Ministerstwa Obrony [...] Zostaliśmy podle oszukani. Byliśmy gotowi pójść na ustępstwa wobec Ministerstwa Obrony, złożyć broń, znaleźć rozwiązanie, w jaki sposób będziemy dalej bronić kraju. Ale te szumowiny nie uspokoiły się. Dzisiaj, widząc, że nie jesteśmy załamani, rozpoczęli ataki rakietowe na nasze tylne obozy. Zginęła ogromna liczba żołnierzy. Zadecydujemy, jak zareagujemy na to okrucieństwo. Następny krok należy do nas'' - zapowiedział Prigożyn.

Ministerstwo obrony Rosji stwierdziło, że doniesienia o ataku na siły Wagnera są fałszywe. Rosyjska służba bezpieczeństwa FSB odpowiedziała wszczynając przeciwko Prigożynowi sprawę karną za nawoływanie do zbrojnego buntu. Z kolei zastępca dowódcy rosyjskiej armii w Ukrainie gen. Siergiej Surowikin wezwał członków grupy Wagnera do rezygnacji z buntu wobec dowództwa wojskowego i powrotu do baz.

"Marsz sprawiedliwości" Prigożyna. Wagnerowcy ruszyli na Moskwę

W kolejnych komunikatach szef "Grupy Wagnera" przekazał, że rusza w kierunku Moskwy. Prigożyn nazwał bunt "marszem sprawiedliwości". Dowodzone przez niego siły wkroczyły w nocy z piątku na sobotę do regionu rostowskiego w południowej Rosji przylegającego do Ukrainy. Następnie bojownicy weszli do Rostowa nad Donem, gdzie doszło do niewielkich starć z siłami rosyjskimi, po czym ogłoszono, że "Grupa Wagnera" sprawuje kontrolę nad miastem. Gubernator regionu przekazał mieszkańcom, aby zachowali spokój i pozostali w domach.

Po zajęciu siedziby Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, na miejscu pojawił się Jewgienij Prigożyn, który spotkał się tam z wiceministrem obrony Federacji Rosyjskiej Junus-biekiem Jewkurowem i generałem Władimirem Aleksiejem. Szef Grupy Wagnera żądał, aby przyjechali do niego minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i szef rosyjskiego sztabu Walerij Gierasimow. Zagroził, że jeśli nie dojdzie do spotkania, miasto pozostanie zamknięte, a on wraz z podwładnymi pomaszeruje na Moskwę. Zastrzegł, że jego celem jest jedynie obalenie Szojgu i Gierasimowa, ponieważ jego zdaniem dowództwo armii oszukuje Władimira Putina, co do sytuacji na froncie.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony wydało oświadczenie wzywające bojowników Grupy Wagnera do opuszczenia Prigożyna. W komunikacie przekazano, że zostali oni "oszukani i wciągnięci w kryminalną awanturę". Marsz jednak nie zatrzymał się. Bojownicy dotarli wkrótce potem do miasteczka Woroneż, gdzie mieli przejąć kontrolę nad wszystkimi obiektami wojskowymi. Woroneż to małe miasteczko w Rosji, 486 km na południe od Moskwy.

Około godziny 9 czasu polskiego Władimir Putin wystąpił w telewizji z krótkim przemówieniem, w którym zaapelował o jedność narodową, a wszystkich, którzy walczą przeciwko armii, nazwał zdrajcami. Nazwał bunt "ciosem w plecy jak w 1917". Stwierdził również, że podwładni Prigożyna zostali oszukani, a odpowiedź rosyjskiego państwa będzie zdecydowana. Putin zapowiedział ukaranie sprawców i stabilizację sytuacji w Rostowie nad Donem. Podkreślił, że a armii wydano już odpowiednie rozkazy.

W tym czasie wagnerowcy mieli odnaleźć się na przedmieściach Bobrowa, Krasnodaru i Wołgogradu. Bojownicy mieli nie odnotować oporu. Pojawiły się jednak doniesienia, że lotnictwo Federacji Rosyjskiej miało rozpocząć naloty wzdłuż autostrady M04 w kierunku Woroneża, gdzie wkroczyli buntownicy. Naprzeciw siłom wagnerowców miały też wyruszyć siły czeczeńskie, dowodzone przez Ramzana Kadyrowa. W mediach społecznościowych zaczęły się jednak pojawiać informacje, że dowodzone przez czeczeńskiego przywódcę siły miały utknąć w korkach.

Przywódcy zachodnich krajów - m.in. Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec, a także USA - informowali, że uważnie przyglądają się buntowi. Podobne oświadczenie wydali także przedstawiciele NATO i UE. Głos zabrał także Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy stwierdził, że "słabość Rosji jest oczywista", a im dłużej Moskwa trzyma swoje wojska i najemników w Ukrainie, tym więcej chaosu zaprosi do domu. Zachodnie rządy informowały, że prezydenci i premierzy prowadzą rozmowy m.in. z doradcami ws. wydarzeń w Rosji.

Siły Prigożyna zbliżyły się do Moskwy. Putin uciekł?

Według doniesień w Moskwie miał zapanować niepokój, zaś władze - jak się zdawało - rozpoczęły przygotowywanie miasta na ew. atak. Na ulicach prowadzących do stolicy pojawiły się zbrojne patrole. Der Spiegel donosił, że bilety na bezpośrednie połączenia z Moskwy do Tbilisi, Astany i Stambułu nie są już dostępne.

Jak przekazywały media, sam Władimir Putin miał odbyć w tym czasie co najmniej trzy rozmowy telefoniczne. Jedną z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką. Drugą z prezydentem Turcji Erdoganem, który - jak przekazały tureckie media - zaapelował do przywódcy Rosji o zdrowy rozsądek. Trzecią rozmowę przywódca Rosji prowadził z kolei z prezydentem Kazachstanu.

Tymczasem Grupa Wagnera na Telegramie odpowiedziała na orędzie prezydenta Rosji. "Putin dokonał złego wyboru. Tym gorzej dla niego. Już niedługo będziemy mieli nowego prezydenta" - napisali rebelianci. Także sam szef Wagnerowców postanowił osobiście odpowiedzieć na orędzie Władimira Putina: ''Nikt nie podda się na żądanie ani prezydenta, ani FSB, ani nikogo innego. Nikt nie chce żyć w korupcji i oszustwie. Sprzeciwiają się nam jedynie ci, którzy gromadzili się wokół szumowiny''.

Jak przekazywano nieoficjalnie w mediach społecznościowych, samolot Władimira Putina po południu miał przemieścić się z Moskwy do Petersburga. Doniesieniom zaprzeczał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który twierdził, że Putin pracuje na Kremlu. Prezydent Rosji miał także podpisać ustawę zezwalającą na 30-dniowe zatrzymania za złamanie stanu wojennego w miejscach, w których został wprowadzony, przekazała agencja RIA Nowosti. Najemnikom Grupy Wagnera obiecano zaś amnestię, jeśli złożą broń, "ale powinni to zrobić szybko" przekazała agencja informacyjna TASS, powołując się na słowa deputowanego Pawła Kraszeninnikowa.

Po południu siły Grupy Wagnera miały wejść do miejscowości Jelec (ok. 360 km od Moskwy). W odpowiedzi na bunt, jak przekazały rosyjskie media, siły bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej otoczyły kordonem oficjalną kwaterę główną Grupy Wagnera, która znajduje się w Petersburgu.

Około godziny 16 czasu polskiego przedstawiciele grupy Wagnera informowali, że do Moskwy mogą dotrzeć w ciągu dwóch godzin, o czym informowała m.in. szefowa portalu Ukrayina.pl Alina Makarczuk. W tym samym czasie profil "Ukraine Front Lines" poinformował nieoficjalnie na Twitterze, że Grupa Wagnera była widziana w miejscowości Barabanowo, ok. 2 godziny jazdy od Moskwy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wydało oświadczenie ostrzegające kraje zachodnie przed wykorzystywaniem buntu grupy Wagnera "do osiągnięcia swoich rusofobicznych celów". "Ostrzegamy kraje zachodnie przed wszelkimi oznakami możliwego wykorzystania wewnętrznej sytuacji w Rosji do osiągnięcia ich rusofobicznych celów. Takie próby są daremne i nie znajdą odzewu ani w Rosji, ani wśród rozsądnych sił politycznych za granicą. Jesteśmy przekonani, że w niedalekiej przyszłości sytuacja znajdzie swoje rozwiązanie, godne odwiecznej mądrości narodu rosyjskiego i państwa rosyjskiego" - czytamy w komunikacie. Oświadczenie wydał także polski resort dyplomacji. "MSZ z uwagą obserwuje rozwój sytuacji w Rosji oraz prowadzi bieżące konsultacje z kluczowymi sojusznikami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pozostaje w nieustannym kontakcie z Ambasadą RP w Moskwie" - przekazano na Twitterze.

Po godzinie 17 czasu polskiego pojawił się komunikat mera Moskwy Siergieja Sobianina do mieszkańców rosyjskiej stolicy. "Drodzy obywatele, w Moskwie ogłoszono reżim operacji antyterrorystycznej. Sytuacja jest trudna. Aby zminimalizować ryzyko, podjąłem w ramach sztabu operacyjnego decyzję o ogłoszeniu poniedziałku dniem wolnym od pracy - z wyjątkiem urzędów i przedsiębiorstw o cyklu ciągłym, kompleksu wojskowo-przemysłowego i służb miejskich. Proszę o jak najczęstsze powstrzymanie się od podróżowania po mieście. Możliwe jest zablokowanie ruchu w określonych kwartałach i na określonych drogach" - przekazał. Władze obwodu moskiewskiego wprowadziły szereg ograniczeń związanych ze stanem operacji antyterrorystycznej. Do 1 lipca zawieszono m.in. organizację masowych publicznych wydarzeń. Będą odbywały się tylko imprezy organizowane przez władze lub z ich udziałem.

O godzinie 18 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera poinformował, że na sobotni wieczór w BBN prezydent Andrzej Duda zwołał naradę z udziałem premiera, wicepremiera, szefów resortów oraz służb specjalnych. "Omówiona zostanie obecna sytuacja bezpieczeństwa Polski oraz koordynacja działań z sojusznikami" - napisał Jacek Siewiera na Twitterze. Narada została zwołana na godz. 20. Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał natomiast, że o 18:45 w Kancelarii Premiera odbędzie się spotkanie szefa rządu Mateusza Morawieckiego z ministrami obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz przedstawicielami polskich służb, a później narada w BBN. "Władze państwowe przez cały dzień otrzymywały bieżące informacje na temat rozwoju sytuacji w Rosji" - podkreślił rzecznik rządu we wpisie na Twitterze. Później Piotr Müller na konferencji prasowej informował: Wydarzenia, które mają w tej chwili miejsce na terenie Federacji Rosyjskiej, w żaden sposób nie zagrażają bezpośrednio sytuacji Polski. Nasze służby na bieżąco monitorują sytuację, by upewnić się, że żadne nietypowe działania ze strony Federacji Rosyjskiej nie będą w najbliższym czasie podejmowane.

Łukaszenka ratuje Putina? Prigożyn zgadza się zatrzymać bunt

Po godzinie 19 agencja BelTA przekazała, że samozwańczy prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka przeprowadził rozmowy z szefem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem. Jak przekazano, "negocjacje trwały przez cały dzień". "W rezultacie doszli do porozumienia w sprawie niedopuszczalności rozpętania krwawej masakry na terytorium Rosji" - czytamy. Jewgienij Prigożyn miał przyjąć propozycję Łukaszenki dotyczącą wstrzymania przemieszczania się uzbrojonych osób Grupy Wagnera w Rosji i podjęcia dalszych kroków w celu deeskalacji napięć. Najemnicy grupy mieli otrzymać też gwarancje bezpieczeństwa. Agencja TASS przekazała, że przywódca wagnerowców nakazał swoim oddziałom odwrót. Jak przekazała służba prasował Łukaszenki, około godz 20 miał on odbyć kolejną rozmowę z Putinem, w której poinformował o wyniku prowadzonych przez siebie negocjacji. Putin miał mu zaś podziękować za pomoc.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał agencji TASS, że sprawa karna przeciwko Jewgienijowi Prigożynowi zostanie zamknięta. Rosyjskie władze nie będą też ścigać najemników Grupy Wagnera, którzy brali udział w buncie. Część najemników, która odmówiła udziału w buncie, ma podpisać kontrakty z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Sam Prigożyn ma udać się do Białorusi. "Zmiany personalne w Ministerstwie Obrony są prerogatywą Władimira Putina i prawie nie były omawiane podczas kontaktów w celu rozwiązania buntu" - poinformował Pieskow.

Prezydent Andrzej Duda po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przekazał: "Nie zarządzamy żadnego podwyższenia stanu gotowości. Czujność jest zachowana, ale chcę uspokoić - nie mamy informacji o tym, aby nasze bezpieczeństwo było zagrożone. Cały dzień byliśmy w kontakcie z premierem Mateuszem Morawieckim i monitorowaliśmy sytuację".

Jewgienij Prigożyn w oświadczeniu opublikowanym w sieci poinformował z kolei: "Chcieli rozwiązać Grupę Wagnera. W jeden dzień przeszliśmy 200 kilometrów w stronę Moskwy. W tym czasie nie przelaliśmy ani kropli krwi naszych bojowników. (...) Zdając sobie sprawę z całej odpowiedzialności za to, że rosyjska krew zostanie przelana po jednej ze stron, rozstawiamy nasze kolumny i zgodnie z planem wyjeżdżamy w kierunku przeciwnym, do obozów polowych". Gdy Prigożyn opuszczał wraz ze swoimi oddziałami Rostów, był serdecznie żegnany przez mieszkańców miasta. Niektórzy robili sobie z nim selfie i wiwatowali, wykrzykując "Wagner, Wagner".

Według nieoficjalnych doniesień w wyniku buntu siły rosyjskie miały stracić od trzech do sześciu helikopterów (w tym wyspecjalizowane śmigłowce Mi-8 REB, przeznaczone do zagłuszania sygnałów elektronicznych) i jeden samolot. W trakcie marszu na Moskwę zbuntowani najemnicy zabili od 13 do 20 rosyjskich pilotów wojskowych - oceniają serwisy internetowe. Serwis wojskowy Fighterbomber napisał o 13 zabitych przez najemników pilotach. Inny serwis, związany z reżimowym resortem obrony podał, że Wagnerowcy zabili 15 żołnierzy, z których większość to piloci. Jeszcze inni blogerzy informują o 20 ofiarach buntu najemników. Rosyjski MON nie potwierdził dotychczas tych doniesień. Portal "Nastajaszcze Wriemia" napisał, że koordynator "Grupy Wagnera" Jewgienij Prigożyn ma wypłacić rodzinom poległych odszkodowanie w wysokości 50 milionów rubli, to jest około 600 tysięcy euro.