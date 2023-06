Prigożyn potwierdził zajęcie 4 miliardów rubli grupy Wagnera przez rosyjskie służby bezpieczeństwa

Jak podaje Ukraińska Prawda, szef wagnerowców Jewgienij Prigożyn potwierdził, że rosyjskie służby bezpieczeństwa znalazły pudełka z gotówką w pobliżu jego biura w Petersburgu. Według relacji mediów w środku znajdowało się ok. 4 miliardów rubli (ok. 192 miliony złotych).

Prigożyn potwierdził, że rosyjskie siły bezpieczeństwa znalazły pieniądze grupy Wagnera

"Tak wyglądają 4 miliardy rubli w pudłach" - napisano na kanale fontankaspb na Telegramie, do którego zostało dołączone zdjęcie. "Wcześniej informowano, że podczas przeszukania hotelu Trezzini, który uważa się za biuro Jewgienija Prigożyna, pracownicy byli zainteresowani białą gazelą (samochodem dostawczym marki GAZ Gazela - red.), która nie należy do nikogo z Academic Lane. Zaczęli sprawdzać ją pod kątem materiałów wybuchowych. Kiedy została otwarta, zobaczyli pudełka pełne pieniędzy" - czytamy we wpisie.

Ukraińska Prawda dodaje natomiast, że później Prigożyn opublikował komentarz, w którym stwierdził, że odkryto nie tylko gazelę wypełnioną pieniędzmi grupy, ale również dwa autobusy. Jak dodał, gotówka była przeznaczona między innymi na rekompensaty dla bliskich poległych najemników. Szef grupy Wagnera dodał także, że przez 10 lat swojej pracy korzystał tylko z gotówki.

Bunt w Rosji. Prigożyn jednak wycofał się z marszu na Moskwę?

W piątek (23 czerwca) Prigożyn stwierdził, że jego najemnicy zostali zaatakowani przez siły rosyjskie. "Następny krok należy do nas" - zapowiedział. Najemnicy zaczęli kierować się w stronę Moskwy. W sobotę wieczorem w mediach społecznościowych grupy Wagnera zostało opublikowane nagranie, na którym słychać głos Prigożyna. - Zawracamy kolumny i odchodzimy - stwierdził. Odwrót wagnerowców ma być wynikiem mediacji prowadzonych przez Alaksandra Łukaszenkę.