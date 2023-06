Chaos w Rosji działa na korzyść Ukrainy. Kontrofensywa ruszyła w kilku kierunkach jednocześnie

Artykuł jest aktualizowany.

Hanna Malar poinformowała w mediach społecznościowych, że w sobotę wschodnie zgrupowanie wojsk rozpoczęło ofensywę w kilku kierunkach jednocześnie. Chodzi o: Orichowo-Wasyliwka, Bachmut, Bohdaniwka, Jahidne, Kliszczijiwka, Kurdiumiwka. Jak wskazała wiceministerka obrony, "postęp jest we wszystkich kierunkach". Malar przekazała także, że Rosjanie również próbują przejść do ofensywy - na odcinkach kupiańskim, łymańskim, marijinskim wróg próbuje przejść do ofensywy - jednak nie udało im się zrobić postępów. Dodatkowo armia Putina przeprowadziła naloty i ataki artyleryjskie że na odcinkach awdijiwskim i szachtarskim.