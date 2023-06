Mer Moskwy ogłosił poniedziałek dniem wolnym od pracy. "Aby zminimalizować ryzyko"

W piątek szef wagnerowców Jewgienij Prigożyn stwierdził, że jego najemnicy zostali zaatakowani przez siły rosyjskie. "Następny krok należy do nas" - zapowiedział. Według nieoficjalnych informacji, na jakie powołuje się kanał Ważne historie na Telegramie, kolumna rebeliantów może wkroczyć do stolicy do godz. 19 czasu moskiewskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Świat, w którym Zachód nam pomagał, skończył się, gdy Putin zaatakował rakietami cywilów"

Pucz w Rosji. Mer Moskwy ogłosił poniedziałek dniem wolnym

Tymczasem mer Moskwy Siergiej Sobianin ogłosił poniedziałek dniem wolnym od pracy - podaje agencja "Moskwa" na Telegramie. "Drodzy obywatele, w Moskwie ogłoszono reżim operacji antyterrorystycznej. Sytuacja jest skomplikowana. Aby zminimalizować ryzyko, postanowiłem ogłosić poniedziałek dniem wolnym od pracy w ramach sztabu operacyjnego - z wyjątkiem władz i przedsiębiorstw o cyklu ciągłym, kompleksu wojskowo-przemysłowego i usług miejskich" - czytamy w komunikacie cytowanym na kanale.

Specjalny newsletter Outriders i Gazeta.pl o Rosji. Zapisz się do "Rosja vs. Rosja"

Mer Moskwy wezwał także, by w razie możliwości powstrzymać się od podróżowania po mieście. "W niektórych dzielnicach i na niektórych drogach możliwa jest blokada drogi" - podaje agencja. Ważne historie dodała po godz. 17:20 natomiast, że konwoje wojskowe zostały zauważone już 125 km od Moskwy.

Pucz w Rosji to koniec Prigożyna? "Nie ma odwrotu". Spór narastał od lat

Władimir Putin uciekł z Moskwy? Prezydencki samolot wyleciał ze stolicy

Według nieoficjalnych doniesień portalu Ważne historie Moskwę mogło opuścić w ostatnim czasie wielu oligarchów i urzędników. Po godzinie 13 czasu polskiego (14:16 czasu moskiewskiego) z Moskwy ruszył prezydencki samolot. W okolicach Tweru maszyna zniknęła z radarów - w pobliżu znajduje się jedna z rezydencji przywódcy Rosji. Nie ma jednak pewności, że Putin znajdował się na pokładzie maszyny.