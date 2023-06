Co grozi Prigożynowi za pucz w Rosji? 20 lat więzienia, śmierć lub stanowisko

Rosyjska służba bezpieczeństwa FSB wszczęła przeciwko Jewgienijowi Priogiżynowi postępowanie na podstawie art. 279 Kodeksu karnego, który dotyczy "zbrojnego buntu". Zgodnie z definicją, jest to "akt przemocy, mający na celu obalenie obecnej władzy i zmianę porządku konstytucyjnego". Zbrojny bunt musi być poprzedzony gruntownymi przygotowaniami i muszą towarzyszyć mu "masowe oddziaływania na świadomość społeczną w celu zaangażowania nowych uczestników".

FSB prowadzi postępowanie przeciwko Jewgienijowi Priogiżynowi. Co mu grozi za pucz w Rosji?

Jak podaje "Novaya Gazeta Europe", aby pucz mógł zostać uznany za zbrojny bunt, musi spełniać następujące przesłanki:

musi wziąć w nim udział znaczna liczba uczestników;

uczestnicy muszą mieć dostęp do broni fabrycznej, broni domowej roboty lub materiałów wybuchowych - rosyjskie prawo zaznacza jednak, że wystarczy, by broń posiadał co najmniej jeden uczestnik buntu, a pozostali uczestnicy byli tego świadomi, by uznać dany ruch za zbrojny bunt;

musi być znany cel przewrotu - na przykład obalenie władzy, zmiana konstytucji lub podział kraju w celu utworzenia niepodległego państwa.

Oskarżony może zostać zarówno za organizowanie zbrojnego powstania (taki zarzut został przedstawiony Jewgienijowi Priogiżynowi), jak i aktywny udział z buncie. W przypadku tego pierwszego punktu wymienione zostały takie działania, jak:

stworzenie grupy przestępczej;

rekrutacja osób o podobnych poglądach;

przygotowanie powstańców do walki;

opracowanie strategii;

wyznaczenie celów poszczególnym uczestnikom;

kierowanie grupą podczas zbrojnego buntu.

Eksperci o "opcjach" Priogiżyna - więzienie, śmierć lub stanowisko

Jak zauważa niezależny portal, we współczesnej Rosji rzadko wznoszone były postępowania na podstawie art. 279 Kodeksu karnego. Zgodnie z jego zapisami, za organizację lub udział w zbrojnym buncie oskarżonym grozi kara od 12 do 20 lat pozbawienia wolności.



Analitycy zaznaczają jednak, że istnieją "inne opcje" dla Jewgienija Priogiżyna. Lider wagnerowców może np. zginąć na polu walki. Wymieniany jest także "strzał w tył głowy" dokonany przez jednego z najemników, który zostanie przekonany do współpracy przez rosyjską armię - zwłaszcza, gdy pucz zacznie upadać.



Mniej prawdopodobna jest też opcja udanego zamachu stanu. Wówczas Jewgienij Priogiżyn może liczyć na władzę w państwie lub "dogadanie się" z Władimirem Putinem tak, by objąć np. Ministerstwo Obrony.