Śmierć Anastazji. Matka mówi o nieścisłościach w sprawie. Chodzi o pierścionek i telefon

Matka Anastazji powiedziała w rozmowie z "Faktem", że w mediach pojawiają się nieprawdziwe informacje na temat 27-latki. Pani Natalia wskazała również zaniedbania, jakie jej zdaniem popełnili policjanci badający sprawę zabójstwa i powiedziała, w jaki sposób chciałaby pochować swoją córkę oraz na co w tym kontekście "absolutnie się nie zgadza".

Pani Natalia, matka 27-letniej Anastazji, dementuje informacje pojawiające się w mediach

Pani Natalia powiedziała, które informacje przekazywane opinii publicznej nie są zgodne z prawdą. Dotyczyły one m.in. identyfikacji ciała Anastazji. Media twierdziły, że pani Natalia rozpoznała ciało córki na podstawie pierścionka, który należał rzekomo do 27-latki. Kobieta zaprzeczyła tym doniesieniom.

- Nie widziałam ciała ani żadnych rzeczy, które należały do mojej córki. Moja córka miała pierścionek na palcu. Mówią, że ten pierścionek jest, ale ja go nie widziałam - powiedziała pani Natalia. Matka Anastazji przekazała również, że telefon, którego zdjęcia opublikowano w greckich mediach, nie należał do jej córki. Kobieta dodała, że fotografię urządzenia zabezpieczonego przez śledczych pokazano jej podczas przesłuchania na komisariacie.

Śmierć Anastazji w Grecji. Pani Natalia: Dlaczego policja kazała czekać do rana ze zgłoszeniem zaginięcia?

Pisaliśmy, że matka Anastazji krytycznie odnosiła się do działań podejmowanych przez policjantów, oskarżając ich o początkowe "zbagatelizowanie" zgłoszenia w sprawie zaginięcia 27-latki. Podczas rozmowy z dziennikarzami "Faktu" pani Natalia podtrzymała swoje stanowisko. - Dlaczego policja kazała czekać do rana ze zgłoszeniem zaginięcia? Dlaczego nie udali się w miejsce, z którego lokalizację wysłała Anastazja? Dlaczego od razu nie przeszukali domu tego mężczyzny, od piwnicy aż po dach? - pytała kobieta.

Pani Natalia sądzi, że do śmierci Anastazji nie przyczynił się tylko główny podejrzany. - Nie wierzę, że mógł to wszystko zrobić jeden człowiek, bez niczyjej pomocy. Te kajdanki, owinięcie ciała w prześcieradło... Wydaje mi się, jakby to był jakiś film - powiedziała pani Natalia.

Matka 27-latki stwierdziła również, że "absolutnie nie zgadza się na kremację" córki. Kobieta chce, aby prokuratura pomogła w sprowadzeniu ciała Anastazji do Polski. Pani Natalia zamierza pochować córkę w rodzinnym Wrocławiu, mimo że koszty przetransportowania ciała Anastazji do kraju, jak wynika z pisma, które kobieta otrzymała z ambasady, musi pokryć samodzielnie.