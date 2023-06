Ramzan Kadyrow potępia "zdradziecki marsz" Prigożyna. "Rebelia musi zostać stłumiona"

Jak pisaliśmy, Jewgienij Prigożyn poinformował, że jego bojownicy wkroczyli do Rostowa nad Donem. Założyciel grupy Wagnera zażądał wydania rosyjskiego ministra obrony oraz szefa sztabu generalnego i zapowiedział, że podległe mu oddziały ruszą na Moskwę, jeśli władze nie zaakceptują tego ultimatum. Bunt Prigożyna skomentował Ramzan Kadyrow. Przywódca Czeczenii wsparł Władimira Putina i nazwał działania wagnerowców "nikczemną zdradą". Powiedział również, jak należy zachować się wobec rebeliantów.

Rosja. Ramzan Kadyrow apeluje do bojowników grupy Wagnera, by sprzeciwili się Prigożynowi

CNN poinformowało, że Ramzan Kadyrow zaapelował do żołnierzy podległych Prigożynowi, aby sprzeciwili się rozkazom swojego dowódcy. - Niezależnie od tego, jakie cele zostaną wam postawione, bez względu na to, jakie otrzymacie obietnice, bezpieczeństwo państwa i spójność rosyjskiego społeczeństwa w takim momencie są ponad wszystko. Zobaczcie, jak nasi wrogowie na Zachodzie wykorzystują tę sytuację. Takie są konsekwencje zdradzieckiego marszu Prigożyna, co można było przewidzieć - powiedział Kadyrow.

Przywódca Czeczenii podkreślił, że w obliczu zagrożenia rosyjskiej racji stanu spory o charakterze personalnym należy odłożyć na bok. - Wielokrotnie ostrzegałem, że wojna nie jest czasem na wyrażanie osobistych pretensji i rozstrzyganie sporów we własnym obozie. (...) Mówimy o stabilności, o spójności państwa, o bezpieczeństwie obywateli - stwierdził Ramzan Kadyrow.

Kadyrow wsparł Putina w walce z Prigożynem. "Naczelny wódz zna sytuację lepiej niż jakikolwiek strateg"

Przywódca Czeczenii zadeklarował poparcie dla Kremla. Kadyrow powiedział, że ultimatum Prigożyna wobec rosyjskiego ministra obrony narodowej to wyzwanie, na które należy odpowiedzieć, solidaryzując się z władzami Rosji i wspierając Władimira Putina.

- Mamy naczelnego wodza, wybranego przez lud, który zna całą sytuację w najdrobniejszych szczegółach, lepiej niż jakikolwiek strateg. Władimir Władimirowicz (Putin -red.) całkiem słusznie zauważył w swoim orędziu do narodu, że to jest bunt wojskowy. Nie ma usprawiedliwienia dla takich działań. W pełni popieram każde słowo Władimira Władimirowicza Putina - powiedział Kadyrow.

Czeczen stwierdził również, że należy w zdecydowany sposób przeciwstawić się Prigożynowi, aby skutecznie odpowiedzieć na jego bunt. - Rebelia musi zostać stłumiona, a jeśli wymaga to podjęcia twardych działań, to jesteśmy na to gotowi - zadeklarował Ramzan Kadyrow.