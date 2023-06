MSZ Rosji wzywa do jedności wokół Putina, by zapobiec "wojnom domowym". "Mamy jednego Wodza"

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało Rosjan do zjednoczenia się, aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu "wojną domową". Rzeczniczka Maria Zacharowa podkreśliła konieczność przedłożenia interesów Rosji nad prywatnymi.

Rosja. Putin wzywa do zjednoczenia się. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje

"Mamy jednego naczelnego wodza (Władimira Putina). Nie dwóch, nie trzech. Jednego. I wezwał wszystkich do zjednoczenia się" - poinformowała rzeczniczka Maria Zacharowa w poście na Telegramie. Zdaniem rzeczniczki, zjednoczenie się pomimo różnic poglądów jest teraz najważniejsze. Stwierdziła, że Rosjanie powinni odłożyć osobiste potrzeby na później. "Jeśli teraz się nie zjednoczymy (...) nic już nie będzie miało znaczenia. Tylko jedność. Jedność pod sztandarem Naczelnego Wodza" - napisała Zacharowa. W przeciwnym wypadku zdaniem rzeczniczki "to dla czego żyją i walczą, rozpadnie się". Przesłanie zakończyło się apelem do Rosjan, by byli silni.

Prigożyn i grupa Wagnera przeciwko Moskwie. Co warto wiedzieć?

Bunt grupy Wagnera. Jewgienij Prigożyn grozi ruszeniem na Moskwę. Rosja reaguje

Apel rzeczniczki pojawił się po sobotnim przejęciu przez Prigożyna kontroli nad kluczowymi obiektami wojskowymi w Rostowie i Woroneżu. Przywódca grupy Wagnera zapowiedział, że jeżeli minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i najwyższy generał Walerij Gierasimow nie zostaną mu wydani, ruszy wraz z siłami na Moskwę. Powodem jest rzekome zaatakowanie obozu jego najemników przez rosyjskie siły.

Mieszkańcy Rostowa nad Donem o wkroczeniu Prigożyna. "Ręce we krwi"

Rosja zaprzeczyła doniesieniom o ataku i odparła, że zarzuty Prigożyna są "propagandą informacyjną". Przeciwko przywódcy grupy Wagnera zostało wszczęte postępowanie przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa, podczas którego oskarżono go o "nawoływanie do zbrojnego buntu". Na terenie Moskwy oraz w obwodach moskiewskim i woroneskim jest wprowadzony reżim operacji terrorystycznej "w celu zapobiegnięcia ewentualnym aktom terrorystycznym". Reżim obejmuje między innymi: kontrole dokumentów, ograniczenie komunikacji i monitorowanie rozmów telefonicznych.