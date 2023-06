Gen. Pacek: Z wojskowego punktu widzenia Prigożyn ma małe szanse na sukces. Wszystko zależy od reakcji wojska

Wydarzenia ostatnich kilkunastu godzin to jeden z najbardziej zaskakujących rozdziałów wojny w Ukrainie. Jewgienij Prigożyn wraz ze swoimi bojownikami "jedzie na Moskwę". Wszystko zaczęło się w piątek wieczorem, kiedy szef wagnerowców oskarżył rosyjskie wojska o przeprowadzenie rakietowego ataku na obóz Grupy Wagnera. Co może wydarzyć się wkrótce? Jak obecne wydarzenia mogą się skończyć?

W rozmowie z Gazeta.pl generał dywizji w stanie spoczynku prof. Bogusław Pacek ocenił, czy bunt Prigożyna może przekształcić się w pełnowymiarowy pucz.

- To, co się w tej chwili dzieje w Rosji, jest czymś naprawdę ważnym, o czym świadczy sama tylko reakcja Władimira Putina. Na ulicach Federacji Rosyjskiej pojawiły się transportery wojskowe, trwają przygotowania do działań zbrojnych. Takich, w których po obu stronach barykady mamy do czynienia z działaniami militarnymi - stwierdził.

Następne wydarzenia nie zależą ani od Prigożyna, ani od Putina, ale od reakcji rosyjskiego społeczeństwa i wojska. Jeżeli Prigożyn znajdzie zwolenników w armii, wśród ludności cywilnej, to się skończy rewoltą

- stwierdził rozmówca Gazeta.pl

Z wojskowego punktu widzenia Prigożyn na małe szanse na sukces. Na razie nic na pucz i rewoltę nie wskazuje. Świadczy o tym późna reakcja Putina. Nie reagował, czekał, jak rozwinie się sytuacja

- podsumował wojskowy.

Gen. Pacek: Prigożyn pokazuje bezsens tej wojny

Zdaniem wojskowego szef Grupy Wagnera liczy, że do rosyjskich wojskowych w końcu przemówią liczby. - Prigożyn wyraźnie podkreśla, że na wojnie z Ukrainą poległo już 100 tys. rosyjskich żołnierzy. Pokazuje bezsens tej wojny.

Dziś nie da się jeszcze przewidzieć, jak zakończy się ten bunt. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to sparing dwóch największych agresorów - armii Putina i prywatnego zastępu wagnerowców

- podkreślił gen. Pacek.

Prigożyn oskarża Szojgu. Wagnerowcy zajęli centrum dowodzenia w Rostowie nad Donem

W piątek wieczorem Jewgienij Prigożyn oskarżył rosyjskie wojska o atak na jednostki Grupy Wagnera. "Według moich informacji z terenu atak został przeprowadzony od tyłu, czyli przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Ci łajdacy zaczęli ostrzeliwać nasze tylne obozy. Zginęła masa naszych żołnierzy. Zdecyduję, jak zareaguję na tę zbrodnię" - mówił szef Grupy Wagnera.

Szef grupy Wagnera o atak oskarżył pośrednio rosyjskiego ministra obrony. - Szojgu właśnie tchórzliwie uciekł z Rostowa - stwierdził. Już w sobotę, krótko po północy, stało się jasne, w jaki sposób Prigożyn odpowie na atak. Jego wojska wkroczyły do Rostowa nad Donem. Mieści się tam centrum dowodzenia, które steruje wojskami walczącymi w Ukrainie. Prigożyn zajął centrum wojskowe i lotnisko.

Na tym się jednak nie zatrzymał. Jeszcze w nocy wojska Grupy Wagnera zajęły Woroneż - miejscowość położoną 500 km na północ od Rostowa, położoną w połowie drogi do Moskwy. Rosyjskie władze wprowadziły w niewielkiej miejscowości "reżim antyterrorystyczny", podobnie jak w samej stolicy.

Rosyjskie wojska ostrzeliwują kolumnę wojsk wagnerowców, którzy poruszają się na północ. Ostanie doniesienia mówią o tym, że jeden z samolotów został zestrzelony - kolumna jest bowiem mocno uzbrojona. Wojska Prigożyna posuwają się na północ - w momencie pisania tego tekstu trwają walki w okolicach pobliskiego Buturlinowka.