Według Naval News Rosjanie przemalowali fregatę rakietową Admirał Essen należącą do Floty Czarnomorskiej. Eksperci przypuszczają, że kamuflaż ma zmylić operatorów ukraińskich dronów, które stanowią poważne zagrożenie dla rosyjskiego wojska. Portal opisał, w jaki sposób dowiedziano się o tym, że Rosjanie "próbują ukryć swój najpotężniejszy okręt wojenny na Morzu Czarnym".

Fregata Admirał Essen miała zostać przemalowana. Portal wojskowy powołuje się na zdjęcia satelitarne

Portal Naval News powołał się na zdjęcia satelitarne, które mają ujawniać kamuflaż zastosowany przez Rosjan. Eksperci twierdzą, że okręt Admirał Essen pojawił się 19 czerwca w Sewastopolu, a dwa dni później fregatę zaobserwowano w pobliżu miasta Noworosyjsk.

Fotografie mają pokazywać, że w tym czasie dziób i rufę okrętu przemalowano na ciemniejszy kolor. Z informacji posiadanych przez Naval News wynika, że zmiana widoczna na zdjęciach to kamuflaż, a nie złudzenie powstałe wskutek gry świateł.

Eksperci sądzą, że Rosjanie chcą chronić swój okręt na Morzu Czarnym przed atakami ukraińskich dronów

Naval News przypuszcza, że Rosjanie przemalowali swoją fregatę rakietową, aby wprowadzić w błąd operatorów ukraińskich dronów. Ukraińcy mogą pomylić okręt Admirał Essen z innymi, mniej wartościowymi celami. Portal zaznaczył, że skuteczność takiej strategii "pozostaje kwestią otwartą".

Ukraińskie drony wykorzystywane w rejonie Morza Czarnego stanowią zagrożenie dla Rosjan, co pokazał m.in. kwietniowy atak na port w Sewastopolu, o którym pisaliśmy. Jego celem były stacjonujące tam okręty Floty Czarnomorskiej. Choć gubernator Sewastopola informował wówczas, że w wyniku ataku nie doszło do zniszczeń budynków infrastruktury cywilnej ani wojskowej, Ukraińcy zapowiadali, że zamierzają prowadzić w przyszłości więcej podobnych operacji.