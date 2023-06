Jak podaje CNN, najemnicy z prywatnej, rosyjskiej grupy Wagnera poinformowali o przejęciu kontroli nad rosyjskimi obiektami wojskowymi w mieście Woroneż. W komunikacie grupy przekazano, że "rosyjska armia przechodzi na stronę ludu".

Pucz w Rosji. Grupa Wagnera twierdzi, że zajęła kolejne miasto

Wcześniej gubernator obwodu woroneskiego potwierdził, że "konwój sprzętu wojskowego porusza się wzdłuż autostrady federalnej M-4", która łączy Woroneż i zajęty wcześniej przez wagnerowców Rostów nad Donem. Są to tereny znajdujące się w południowej Rosji, w pobliżu granicy z Ukrainą, gdzie na wojnę wysłani zostali najemnicy z grupy Wagnera.



"W celu zapobieżenia ewentualnym aktom terrorystycznym na terenie miasta Moskwy, obwodów moskiewskiego i woroneskiego wprowadzono reżim operacji antyterrorystycznej" - przekazały władze Rosji. W ramach reżimu wprowadzone będą:

kontrole dokumentów;

monitorowanie rozmów telefonicznych;

ograniczania w komunikacji;

ograniczenia ruchu pojazdów i pieszych na ulicach;

wzmocnienie ochrony porządku publicznego.

Jewgienij Prigożyn powiedział w wieczornym nagraniu, że jego siły rozpoczęły w nocy z piątku na sobotę kontrolę rosyjskich obiektów wojskowych i lotniska w Rostowie, a żołnierze rosyjskiej armii mieli przywitać ich "z otwartymi ramionami". Lider prywatnej grupy wojskowej zaznaczył, że jego najemnicy mają walczyć tylko z profesjonalną armią i rzekomo nie będą występować przeciwko cywilom, jak jest to obecnie przedstawiane w rosyjskiej telewizji.

Kim jest Prigożyn? Dawniej drobny złodziejaszek i sprzedawca hot-dogów

Jewgienij Prigożyn twierdzi, że do grupy Wagnera dołącza rosyjska gwardia i żandarmeria

Prigożyn dodał, że do najemników dołączają także członkowie rosyjskiej gwardii i żandarmerii, którzy są niezadowoleni z działań Ministerstwa Obrony Rosji, domagając się zwolnienia jego kierownictwa i dymisji Siergieja Szojgu. Jak dodaje CNN, nagrania, które pojawiają się na Telegramie i geolokalizacja filmików wskazują okolice Rostowa. Widać na nich m.in. pojazdy wojskowe na ulicach i helikoptery, które latają nad miastem. Obecnie nie jest jasne, pod czyją komendą znajdują się owe pojazdy.

Putin: Siły Zbrojne otrzymały rozkaz zneutralizowania organizatorów rebelii

Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB), czyli rosyjski wywiad wewnętrzny, wezwała bojowników z grupy Wagnera do zatrzymania ich przywódcy, a w piątek w nocy dodatkowo wszczęła postępowanie karne przeciwko Prigożynowi, oskarżając szefa najemników o wzywania do "zbrojnej rebelii" - przekazała państwowa agencja informacyjna TASS. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zaapelowało do sił Wagnera o "bezpieczny powrót do punktów stałego rozmieszczenia", twierdząc, że jednostki "zostały wciągnięte w kryminalną przygodę Prigożyna".