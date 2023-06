Według doniesień niezależnego, rosyjskiego portalu Meduza, w sobotę 24 czerwca rano grupa Wagnera przejęła Rostów nad Donem. Jej przywódca Jewgienij Prigożyn zapowiedział, że zamierza jechać do Moskwy. Zanim to się jednak ewentualnie wydarzy, czołgi jeżdżą na ulicach w Rostowie, ku przerażeniu mieszkańców, którzy postanowili podzielić się swoimi przeżyciami.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Legucka: Putinowi udaje się utrzymać lojalność w elitach władzy

Rostów nad Donem. Grupa Wagnera przejęła miasto. Mieszkańcy relacjonują i wypowiadają się o Prigożynie

Jednym z miejscowych, którzy opowiedzieli portalowi Meduza o swoich odczuciach dotyczących zajęcia Rostowa w Rosji, był Cyryl, mieszkający w rejonie woroszyłowskim. - Między godziną 23:00 wczoraj, a około 2:00 można było zauważyć częstsze loty śmigłowców i samolotów. Od lutego 2022 wszyscy już się przyzwyczaili, że latają tu 10 razy częściej i niżej, ale wczoraj było jeszcze bardziej aktywnie - informował. Mężczyzna twierdził, że główne wydarzenia z przejęcia miasta przez grupę Wagnera odbywały się w pobliżu Południowego Okręgu Wojskowego. Jego zdaniem zajęcie przez Prigożyna obiektów wojskowych było niespodziewane. - Nie jest jasne, kto teraz rządzi - stwierdził Cyryl. Ponadto mieszkańcy mają być proszeni o pozostanie w domu.

Grupa Wagnera idzie na Moskwę. Od Kremla dzieli ich tylko 500 km

Kolejnym świadkiem zdarzeń w Rostowie nad Donem był Siergiej, który w nocy pracował w rejonie pierwomajskim. Według jego relacji rano słychać było samoloty. W wiadomościach miały pojawiać się informacje o tym, że Prigożyn zajął kwaterę główną Południowego Okręgu Wojskowego, FSB, komendę policji i budynki administracyjne. - Nie jestem szczególnie przestraszony, ani ja, ani moi przyjaciele nie panikujemy. W ciągu ostatnich kilku lat po prostu znudziło mi się bać - opowiedział Siergiej. Ponadto mężczyzna dodał, że spodziewał się takiego ruchu, ale ze stron wojsk po mobilizacji.



Mieszkaniec Rostowa stwierdził, że ma ambiwalentny stosunek do Prigożyna. - Wydaje się, że mówi prawdę, ale znowu jego ręce są po łokcie we krwi. Jeśli jest taki szczery, to co robi w Ukrainie? - zastanawiał się Siergiej. - Jeśli on dojdzie do władzy, będzie dyktatura wojskowa, nawet gorsza niż dalsze powolne dokręcanie śrub przez Putina - oznajmił mężczyzna.

Czołgi w Rostowie nad Donem i chaos informacyjny

"O wpół do siódmej rano obudziły mnie telefony" - relacjonował Mikołaj, który mieszka w Siewiernym. Mężczyzna niezwłocznie zaczął sprawdzać wiadomości, wyjrzał przez okno i zobaczył jadące samochody, mimo komunikatów o zamknięciu dróg. Jeden z jego znajomych musiał nocować w biurze, ponieważ nie mógł dostać się do Kamieńska. Wojskowi podobno tłumaczyli zamieszanie stanem wyjątkowym, chociaż oficjalnie nie został on ogłoszony.



Natomiast Iwan mieszka w rejonie lenińskim, w którym jak opowiada, pojawiły się kordony. "Jest jasne, że to tylko rozmowa elit władzy. Myślę, że teraz szybko dojdą do konsensusu i się rozejdą. Nikt nie potrzebuje napięć w regionie" - twierdził mężczyzna. Anastazja mieszkająca w Voenved poinformowała, że ludzie w centrum miasta fotografują stojące tam czołgi. O losy kobiety zaczęła martwić się jej mama, która spanikowała i prosiła ją o zamieszkanie w rodzinnym domu letniskowym.

Prigożyn ogłosił, że "jedzie na Moskwę". Czołgi i walki w centrum Rostowa

Grupa Wagnera. Jewgienij Prigożyn oskarżył rosyjską armię i wkroczył do Rostowa

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, przywódca grupy Wagnera oskarżył rosyjską armię o zaatakowanie jednego z jego obozów. Zdaniem Jewgienija Prigożyna z tego powodu konieczne było podjęcie działań odwetowych. Wiceszef rosyjskich wojsk w Ukrainie miał wezwać Prigożyna, by ten "zatrzymał konwoje i zawrócił je do baz".



Około godziny 6:00 rano najemnicy wkroczyli do Rostowa. Podczas negocjacji Prigożyn zażądał wydania rosyjskiego szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa i ministra obrony Siergieja Szojgu. Przywódca grupy Wagnera zapowiedział, że w przeciwnym razie jego najemnicy będą kontynuowali blokadę miasta, a ponadto przeniosą siły do Moskwy.