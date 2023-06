Prigożyn i grupa Wagnera przeciwko Moskwie. Co warto wiedzieć? Co się teraz stanie?

W piątek w nocy Jewgienij Prigożyn wysłał najemników z grupy Wagnera do miasta Rostów nad Donem znajdującym się w Rosji. - W tej chwili przekroczyliśmy granice państwowe. Strażnicy graniczni wyszli na spotkanie i uściskali naszych bojowników. Teraz wjeżdżamy do Rostowa. Jednostki ministerstwa obrony, a raczej poborowi, którzy mieli zablokować nam drogę, odsunęli się na bok - powiedział w nocnym komunikacie Prigożyn zapowiadając, że jego najemnicy są gotowi nawet skierować się na Moskwę.

Bunt grupy Wagnera. Czego domaga się Jewgienij Prigożyn od Rosji?

Z wypowiedzi Prigożyna wynika, że zbrojny bunt ma najprawdopodobniej na celu wymusić zmianę w Ministerstwie Obrony Rosji, w tym stanowisk kierowniczych z Siergiejem Szojgu na czele. Prigożyn otwarcie oskarżył rosyjską armie o atak na obóz grupy Wagnera i zabicie "ogromnej liczby" ludzi, przysięgając jednocześnie, że nie zawaha się przed rozwiązaniem siłowym konfliktu z MON Rosji.

Zaznaczył, że "jego siły zniszczą każdy opór, w tym blokady dróg i naloty samolotowe". - Jest nas 25 tysięcy i zamierzamy dowiedzieć się, dlaczego w kraju panuje taki chaos - dodał Prigożyn.

Pucz w Rosji i bunt wagnerowców. Analiza ISW: Prigożyn się przeliczył

Reakcja Rosji na "powstanie zbrojne" grupy Wagnera

Rosja zdecydowanie zaprzeczyła atakowaniu pozycji wagnerowców w Ukrainie, nazywając zarzuty Prigożyna "propagandą informacyjną". Ponadto rosyjski wywiad wewnętrzny - Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) w piątek wszczęła postępowanie karne przeciwko Prigożynowi, oskarżając go o "nawoływanie do zbrojnego buntu". FSB wezwała też bojowników do zatrzymania ich przywódcy i bezpiecznego powrotu do punktów stałego rozmieszczenia, twierdząc, że jednostki "zostały wciągnięte w kryminalną przygodę Prigożyna".

"Oświadczenia i działania Prigożyna są w rzeczywistości nawoływaniem do rozpoczęcia zbrojnego konfliktu cywilnego na terytorium Federacji Rosyjskiej i są ciosem w plecy rosyjskich żołnierzy walczących z siłami ukraińskimi" - czytamy w oświadczeniu FSB.

Rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny ogłosił też wprowadzenie reżimu operacji antyterrorystycznej na terenie Moskwy oraz w obwodach moskiewskim i obwodzie woroneskim. "W celu zapobieżenia ewentualnym aktom terrorystycznym na terenie miasta Moskwy, obwodów moskiewskiego i woroneskiego wprowadzono reżim operacji antyterrorystycznej" - napisano w oświadczeniu.

Reżim antyterrorystyczny obejmuje między innymi:

kontrole dokumentów;

wzmocnienie ochrony porządku publicznego;

monitorowanie rozmów telefonicznych;

ograniczanie komunikacji;

ograniczenie ruchu pojazdów i pieszych na ulicach.

Grupa Wagnera zajęła Woroneż w Rosji. "Armia przechodzi na stronę ludu"

Kim jest Jewgienij Prigożyn?

Jewgienij Prigożyn zna Władimira Putina od lat 90. Stał się bogatym oligarchą, zdobywając lukratywne kontrakty cateringowe z Kremlem i tym samym zyskując przydomek "kucharza Putina". Jego przemiana w brutalnego wodza nastąpiła na skutek wspieranych przez Rosję ruchów separatystycznych w Donbasie we wschodniej Ukrainie w 2014 roku. Prigożyn założył wówczas grupę Wagnera jako tajną grupę najemników.

Grupa Wagnera wysyłała swoich najemników do wschodniej Ukrainy, ale też z ustaleń CNN wynika, że byli oni obecni także w Libii, Mozambiku, Syrii, Sudanie i Republice Środkowoafrykańskiej, przez lata "zdobywając makabryczną reputację jednostek naruszających prawa człowieka". Znaczenie Prigożyna i grupy wzrosło w lutym 2022 roku po ataku Rosji na Ukrainę.



W jej trakcie "Prigożyn zaczął wykorzystywać media społecznościowe do lobbowania za tym, czego chce. Często wszczynał waśnie z przywódcami wojskowymi Rosji, przedstawiając się jako jedyna osoba, której zależy na wygraniu wojny w Ukrainie. Jego nieporozumienia z Kremlem eksplodowały podczas bitwy o Bachmut, podczas której wielokrotnie oskarżał dowództwo wojskowe o niedostarczanie jego żołnierzom wystarczającej liczby amunicji" - zauważa CNN.

Pucz w Rosji. Co się może stać dalej?

Współpracownik CNN, były oficer CIA Steve Hall powiedział, że wydanie nakazu aresztowania Prigożyna przez FSB jednoznacznie wskazuje, że Putin zwrócił się przeciwko byłemu współpracownikowi. - Prigożyn dokładnie wie, jakie jest ryzyko. Co jest dość interesujące, gdyby się nad tym zastanowić... Prigożyn musiał mieć jakieś dane, które podpowiedziały mu, że wkroczenie do Rosji jest dla niego opłacalne. On wie, że jeśli to nie pójdzie po jego myśli, a to z obiektywnie patrząc jest bardzo prawdopodobne, to będzie skończony - dodał Hall.

Starszy analityk w Australijskim Instytucie Polityki Strategicznej Malcolm Davis dodał, że Ukraina będzie chętnie wykorzystywała zamieszanie, jakie wprowadził Prigożyn. Według Davisa Rosja może być zmuszona do przesunięcia linii frontu. - Jeśli siły rosyjskie w tych miejscach zostaną wycofane, by walczyć z Wagnerem i powstaniem, wtedy Ukraińcy najpewniej otworzą nowe punkty kontrataku i będą wykorzystywać każdą rosyjską lukę - dodał Davis.