Putin: Siły Zbrojne otrzymały rozkaz zneutralizowania tych, którzy zorganizowali tę rebelię

Grupa Wagnera, armia najemników powiązana z rosyjskimi siłami zbrojnymi, pod dowództwem Jewgienija Prigożyna zajęła rosyjskie miasta Rostów nad Donem i Woroneż oraz opanowała wszystkie znajdujące się w nich obiekty wojskowe - informuje agencja Reutera, powołując się na swoje źródła w Rosji, a także nagrania zamieszczone w mediach społecznościowych.

Po zajęciu siedziby Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, na miejscu pojawił się Jewgienij Prigożyn, który spotkał się tam z wiceministrem obrony Federacji Rosyjskiej Junus-biekiem Jewkurowem i generałem Władimirem Aleksiejem. Szef Grupy Wagnera żąda, aby przyjechali do niego minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i szef rosyjskiego sztabu Walerij Gierasimow. Zagroził, że jeśli nie dojdzie do spotkania, miasto pozostanie zamknięte, a on wraz z podwładnymi pomaszeruje na Moskwę. Zastrzegł, że jego celem jest jedynie obalenie Szojgu i Gierasimowa, ponieważ jego zdaniem dowództwo armii oszukuje Władimira Putina, co do sytuacji na froncie.

Orędzie Putina. Zapowiedział "neutralizację" organizatorów rebelii

W związku z tymi wydarzeniami Władimir Putin zdecydował się wygłosić orędzie do narodu. W swoim wystąpieniu przyznał, że sytuacja w Rostowie "jest trudna z powodu zbrojnego powstania". "Administracja cywilna i wojskowa jest w zasadzie sparaliżowana". W ocenie ekspertów Władimir Putin prawdopodobnie przemawiał z bunkra. Jakość nagrania nie jest wysoka:

- Walka o los naszego narodu wymaga jedności. Działania, które nas dzielą, są zdradą, ciosem w plecy, jak w 1917 roku. Nie pozwolimy na to - podkreślał prezydent Rosji.

Prezydent Rosji oświadczył, że Rosja stoi w obliczu zdrady. Żołnierzy Grupy Wagnera określił jako "stanowiących obecnie śmiertelne zagrożenie dla rosyjskiej państwowości". Poinformował ponadto, że Rosyjskie Siły Zbrojne otrzymały rozkaz zneutralizowania tych, którzy zorganizowali tę rebelię.

Rosyjskie MON: Apelujemy do sił Wagnera o powrót do punktów stałego rozmieszczenia

Rosyjskie Ministerstwo Obrony zaapelowało w sobotę do sił Wagnera o ''bezpieczny powrót do punktów stałego rozmieszczenia''.

''Zostaliście wciągnięci w kryminalną przygodę Prigożyna i udział w zbrojnym buncie'' – poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony na swoim oficjalnym kanale Telegram.

Prigożyn zapowiada "marsz na Moskwę". Putin odpowiada orędziem [RELACJA NA ŻYWO]

Operacja antyterrorystyczna w Moskwie

W odpowiedzi na te wydarzenia, rosyjskie władze ogłosiły rozpoczęcie operacji "antyterrorystycznej" w Moskwie i otaczającym ją regionie. Na ulicach Moskwy i Rostowa nad Donem zauważono pojazdy opancerzone i wzmożony ruch funkcjonariuszy służb specjalnych oraz policji. Na autostradzie "Don", prowadzącej z Moskwy w kierunku Morza Czarnego ustawione zostały posterunki policji i Rosgwardii.

Rosyjska prokuratura generalna wszczęła już śledztwo przeciwko Jewgienijowi Prigożynowi. Postępowanie prowadzone jest na podstawie artykułu 279. Kodeksu karnego, który mówi o zorganizowaniu zbrojnego buntu. Przestępstwo to jest w Rosji zagrożone karą pozbawienia wolności od 12 do 20 lat.

Prigożyn: Rosjanie zaatakowali Wagnerowców. Zapowiada odwet