Jak doszło do katastrofy Titana? Animacja pokazuje moment implozji łodzi podwodnej [WIDEO]

18 czerwca pasażerowie łodzi podwodnej Titan wzięli udział w ekspedycji turystycznej na dno oceanu, aby obejrzeć wrak Titanica. Pisaliśmy, że po niecałych dwóch godzinach od zanurzenia kontakt z załogą się urwał, a kilka dni później potwierdzono, że doszło do katastrofy. Wszyscy członkowie ekspedycji zginęli. Eksperci badają teraz okoliczności tego zdarzenia. W mediach społecznościowych opublikowano animacje, które pokazują, jak mogła wyglądać implozja Titana.

Animacje obrazują implozję Titana. "Powietrze w łodzi podgrzane do temperatury powierzchni Słońca"

Wizualizacje katastrofy łodzi podwodnej opublikowano na TikToku. Jeden z filmów pokazuje, jak okręt w ułamku sekundy zapada się w sobie, a następnie roztrzaskuje na drobne kawałki. W dołączonym do animacji komentarzu podkreślono, że implozja skutkuje natychmiastową śmiercią wszystkich osób znajdujących się na pokładzie.

Dzięki innej animacji możemy zobaczyć, jak metalowe ściany okrętu zostają błyskawicznie zgniecione. Autorzy tego filmu opisali również przebieg implozji.

"Gwałtowny spadek ciśnienia natychmiast podgrzałby powietrze w łodzi do temperatury bliskiej powierzchni Słońca" - czytamy. Zauważono również, że okręt zostałby zniszczony w takiej sytuacji w ok. 30 milisekund.

Eksperci opisują katastrofę łodzi Titan. "Implozja to bezbolesny sposób na odejście ze świata"

Jak informuje Sky News, przedstawiciel straży przybrzeżnej USA przekazał, że odnalezione pozostałości zniszczonego okrętu potwierdzają hipotezę "katastrofalnej w skutkach utraty komory ciśnieniowej". Profesor University of Florida i była oficer marynarki Aileen Maria Marty opisała, jak przebiega taka implozja.

Ekspertka zauważyła, że do zniszczenia okrętu w wyniku implozji dochodzi "niewiarygodnie szybko", ponieważ całe zdarzenia trwa ok. 1/20 sekundy. Aileen Maria Marty zwróciła uwagę, że ma to istotne znaczenie dla pasażerów znajdujących się podczas katastrofy na pokładzie. - Ostatecznie, ze wszystkich sposobów na odejście ze świata świata, ten był przynajmniej bezbolesny - powiedziała.