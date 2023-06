Biały Dom reaguje na bunt Prigożyna. Jest oświadczenie USA

USA zapewnia, że monitoruje sytuację i będzie konsultować się z sojusznikami i partnerami w sprawie tych wydarzeń. Oświadczenie na temat wydarzeń w Rosji wydał w sobotę rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adam Hodge.

Hodge podał również, że prezydent Joe Biden został zbriefowany na temat sytuacji.

Przedstawiciel administracji USA w rozmowie z CNN powiedział, że Stany Zjednoczone traktują słowa Prigożyna jako "coś więcej niż jego zwyczajową retorykę". Inaczej niż w przypadku poprzednich wypowiedzi szefa Grupy Wagnera na temat nieudolności rosyjskiego ministerstwa obrony, komentarze Prigożyna nie wydają się być następstwem przełomu wojskowego ani sukcesu taktycznego w Ukrainie.

Nie jest jasne, czy USA mają jakiekolwiek przewidywania związane z działaniami Prigożyna, po tym jak wezwał on Rosjan do pozostania w domach. Dwóch przedstawicieli administracji powiedziało CNN, że Biały Dom jest ostrożny w przewidywaniach, dopóki nie będzie jaśniejszego obrazu tego, co się dzieje.

