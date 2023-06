Panika na Kremlu. Możliwa pilna relokacja Putina. Wskazano kierunek

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn opublikował w nocy z piątku na sobotę na Telegramie nową wiadomość, w której stwierdził, że jego bojownicy wkraczają do Rostowa nad Donem. Zapowiedział, że jego ludzie wracają z frontu do kraju i idą do Moskwy, bo konieczne jest przywrócenie ''sprawiedliwość w armii''.

- Chcemy szefa Sztabu Generalnego i Szojgu. Dopóki nie odejdą, będziemy tutaj, blokując Rostów, a potem pojedziemy do Moskwy - mówi Prigożyn w najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Po oświadczeniu Prigożyna rosyjskie media niezależne podały, że na ulicach Moskwy i Rostowa nad Donem pojawiły się pojazdy opancerzone. Z kolei serwis BBC News cytuje wiceszefa rosyjskich wojsk na Ukrainie, który wezwał Prigożyna, by ten "zatrzymał konwoje i zawrócił je do baz".

Panika na Kremlu. Putin może uciec do Urugwaju

Na rosyjskich kanałach informacyjnych pojawiają się także informacje o możliwej pilnej relokacji Władimira Putina. Jednym z niewielu dostępnych kierunków jest Urugwaj.

Niezależni obserwatorzy piszą również o dwóch helikopterach rządowych zauważonych nad obwodnicą Moskwy. Oznacza to, że Putin mógł uciec ze stolicy.

Niezależna dziennikarka Hanna Lubakowa informuje, że samolot rodziny Łukaszenki wylądował w Turcji. Z samolotu często korzystają synowie Łukaszenki Wiktar i Dźmitrij.

Prokuratura Generalna i FSB wszczęły śledztwo przeciwko Prigożynowi

FSB wszczęła przeciwko Prigożynowi postępowanie karne o ''wzywanie do zbrojnego buntu''. Także postępowanie w tej sprawie wszczęła Prokuratura Generalna Rosji.

Sprawa - jak czytamy na portalu Radia - jest prowadzone na podstawie artykułu 279. Kodeksu karnego, który mówi o zorganizowaniu zbrojnego buntu. Przestępstwo to jest w Rosji zagrożone karą pozbawienia wolności od 12 do 20 lat.

