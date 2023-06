Prigożyn: Rosjanie zaatakowali Wagnerowców. Zapowiada odwet

''Kyiv Post'' cytuje szefa grupy Wagnera, który informuje o rosyjskim ataku rakietowym na obóz jego jednostki. Jewgienij Prigożyn przekazał, że na skutek ataku jego oddział zanotował wiele ofiar.

''Uderzenie zostało zadane od tyłu, to znaczy zostało zadane przez wojsko rosyjskiego Ministerstwa Obrony (...) Zostaliśmy podle oszukani. Byliśmy gotowi pójść na ustępstwa wobec Ministerstwa Obrony, złożyć broń, znaleźć rozwiązanie, w jaki sposób będziemy dalej bronić kraju. Ale te szumowiny nie uspokoiły się. Dzisiaj, widząc, że nie jesteśmy załamani, rozpoczęli ataki rakietowe na nasze tylne obozy. Zginęła ogromna liczba żołnierzy. Zadecydujemy, jak zareagujemy na to okrucieństwo. Następny krok należy do nas'' - zapowiedział Prigożyn.

Strona rosyjska zaprzecza tym doniesieniom.