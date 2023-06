Zobacz wideo Dlaczego PiS przeniósł konwencję z Łodzi do Bogatyni? Pytamy Pawła Szrota

W piątek John Kirby na konferencji w Białym Domu potwierdził, że amerykańska marynarka wojenna "przekazała do dowódcy [akcji ratunkowej - przyp. red.] dane akustyczne, które otrzymała". - Ale też szybko wyjaśniła, że nie może definitywnie określić, co one oznaczały. I nie mogli być pewni, że te dane były związane z łodzią podwodną Titan - oświadczył Kirby.

Biały Dom potwierdza. Amerykańska flota wojenna zarejestrowała sygnał implozji Titana

Po raz pierwszy o sygnale implozji informował "Wall Street Journal", który napisał, że wojskowy system służący do wykrywania dźwięków podwodnych zarejestrował sygnał wskazujący na implozję dochodzący z miejsca, w pobliżu gdzie osiadł wrak Titanica. Według doniesień dziennika sygnał ten pojawił się wkrótce po tym, ja utracono łączność z załogą łodzi Titan. Dziennikarze obecni w piątek w Białym Domu, pytali, czy Kirby nie uważa, że akcja poszukiwania łodzi to zmarnowany wysiłek Zaprzeczył i podkreślił, że służby szybko i dobrze skoordynowały skomplikowaną, wielonarodową operację.

Operator i właściciel Titan - OceanGate, wydała w czwartek oświadczenie po tym, jak potwierdzono fiasko komercyjnej ekspedycji do wraku Titanica. Podkreślono, że pięciu mężczyzn na pokładzie "niestety zginęło". Przypomnijmy, że wśród pasażerów i załogi byli: dyrektor generalny OceanGate Stockton Rush, Shahzada Dawood i jego syn Suleman Dawood, Hamish Harding i Paul-Henri Nargeole. Operator łodzi Titan zaznaczył, że wszyscy jej pracownicy i społeczność wokół niej zebrana "jest głęboko wdzięczna niezliczonym mężczyznom i kobietom z wielu organizacji społeczności międzynarodowej, którzy włączyli się do misji poszukiwawczo-ratowniczej". "Doceniamy ich zaangażowanie w odnalezienie tych pięciu odkrywców oraz niestrudzoną pracę na rzecz naszej załogi i ich rodzin. To bardzo smutny czas dla całej społeczności odkrywców i dla każdego z członków rodzin tych, którzy zaginęli na morzu" - podkreślono. Firma poprosiła na koniec o uszanowanie prywatności rodzin tych, którzy zginęli.

W czwartek wieczorem czasu polskiego Straż Wybrzeża USA poinformowała, że w pobliżu wraku Titanica znaleziono szczątki łodzi Titan, co wskazuje, że doszło do "katastrofalnej implozji" jej kadłuba. Kontradmirał John Mauger, który dowodził akcją, podkreślił, że "odnalezione fragmenty wskazują na utratę komory ciśnieniowej [w której znajdowali się uczestnicy wyprawy]." - Po tym ustaleniu natychmiast powiadomiliśmy rodziny - powiedział mediom kontradmirał. Wyjaśnił, że w pierwszej kolejności, kilkaset metrów od dziobu Titanica, znaleziono tylną klapę łodzi Titan. Później natrafiono na większe szczątki - części komory ciśnieniowej. Wtedy służby były pewne, że doszło do katastrofy. W niewielkiej odległości od części czołowej kadłuba znaleziono fragmenty jego tylnej części.

Przypomnijmy, że łódź podwodna Titan zaginęła w niedzielę 18 czerwca u wybrzeży kanadyjskiej wyspy Nowa Fundlandia. Łączność z załogą utracono około dwóch godziny po zanurzeniu okrętu. Akcja poszukiwawcza statku rozpoczęła się tego samego dnia. Celem wyprawy była turystyczna podróż, obsługiwana przez prywatną firmę OceanGate Expeditions, do wraku Titanica spoczywającego na dnie Północnego Atlantyku. Na pokładzie znajduje się pięć osób: pakistański biznesmen, miliarder Shahzada Dawood, jego 19-letni syn Suleman, brytyjski biznesmen Hamish Harding, były dowódca francuskiej marynarki wojennej Paul-Henri Nargeolet oraz dyrektor naczelny i założyciel OceanGate Stockton Rush. - To nadal będzie misja ratunkowa, nawet po przekroczeniu tej liczby [96 godzin - przyp. red.] - powiedział kapitan Bobbie Scholley w wywiadzie dla BBC, o którym pisaliśmy w czwartek rano. Amerykańska straż przybrzeżna oszacowała, że tlen dla osób znajdujących się na pokładzie Titana skończył się o ok. 7:18 czasu wschodniego w USA, czyli ok. godziny 13:18 czasu polskiego.

Wyciekły maile ws. bezpieczeństwa Titana. OceanGate odrzucało opinię eksperta

