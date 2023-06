Brytyjskie ministerstwo obrony przekazało w najnowszym komunikacie dotyczącym wojny w Ukrainie, że Rosja wykorzystuje do obrony ssaki morskie. To nie pierwszy przypadek, gdy zwierzęta wodne są wykorzystywane do obrony.

Wojna w Ukrainie. Rosja wykorzystuje do obrony delfiny

Na okupowanym Krymie Rosja ma korzystać z pomocy ssaków morskich, wynika z najnowszego raportu brytyjskiego ministerstwa obrony, opublikowanego 23 czerwca. "Od lata 2022 r. rosyjska marynarka wojenna inwestuje w znaczne ulepszenie bezpieczeństwa głównej bazy Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu. W ostatnich tygodniach te mechanizmy obronne zostały prawdopodobnie wzmocnione przez zwiększoną liczbę wyszkolonych ssaków morskich" - przekazano w komunikacie.

"Zdjęcia pokazują pływające ssaki w porcie. Prawdopodobnie są to delfiny butlonose. Na wodach arktycznych marynarka wojenna wykorzystuje również wieloryby i białuchę arktyczną. Rosja szkoliła zwierzęta do szeregu misji, ale te trzymane w porcie w Sewastopolu są najprawdopodobniej przeznaczone do zwalczania wrogich nurków" - dodano.

Ssaki morskie wykorzystywane przez wojska

Zdolności delfinów, które można wykorzystać do misji bojowych, zauważono już w latach 50. XX wieku. Po raz pierwszy zostały wykorzystane w tym celu w Zatoce Ranh Bay w Wietnamie w 1971 roku. Zwierzęta miały wówczas blokować płetwonurków i podrzucać materiały wybuchowe.

W maju br. w Hunnebostrand w Szwecji widziano białuchę arktyczną, która według nieoficjalnych informacji jest wyszkolona przez Rosję i wykorzystywana do śledzenia. W internecie opublikowano również nagranie ze zwierzęciem. "Rzadkie nagranie przedstawiające wieloryba szpiega Putina Hvaldimir zauważonego z uprzężą kamery" - napisano na Twitterze.

