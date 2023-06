Śmierć Anastazji. Adwokat oskarżonego 32-latka złożył rezygnację

Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokuratorzy zdecydowali się postawić mężczyźnie trzy główne zarzuty: uprowadzenia, zgwałcenia i zamordowania Polki. Czynności w tej sprawie wciąż są prowadzone, a organy ścigania zbierają dowody i jednocześnie próbują ustalić, czy podejrzany działał sam, czy miał pomocników.

Jednocześnie adwokat, który został przypisany z urzędu oskarżonemu zdecydował się zrezygnować ze swojej funkcji.

- Współczuję rodzinie, jak i całemu greckiemu społeczeństwu, szczególnie w tej niewielkiej społeczności, jaką jest nasza wyspa. Nie przyjmuję nominacji z urzędu do części nowego postępowania karnego pod zarzutem zabójstwa i gwałtu - przekazał mecenas w oświadczeniu, cytowanym przez Kosnews24.

W piątek w południe 32-latek z Bangladeszu ponownie został przewieziony do prokuratury na przesłuchanie. Greckie media informują, że ma to związek z nagraniem, które zostało dostarczone śledczym i ma rzucać nowe światło na zeznania oskarżonego.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Pojawiło się nowe nagranie w sprawie

W swoich zeznaniach obywatel Bangladeszu powiedział, że zabrał dziewczynę do miejsca, w którym kobieta była umówiona na randkę ze swoim partnerem i zaraz potem wrócił do domu i zasnął. Jednak wideo zarejestrowało moment, w którym wraca do domu, natomiast trzy minuty później wychodzi ponownie.

Śmierć Anastazji. 32-latek z Bangladeszu usłyszał kolejny zarzut

Sąd uważa, że są to te trzy minuty po zabiciu Polki, kiedy Banglijczyk wraca do domu, aby zabrać przedmioty, których użył później do ukrycia zwłok 27-latki. Tym samym nagranie umacnia śledczych w twierdzeniu, że morderstwo miało miejsce na zewnątrz, a nie w domu, a konkretnie koło terenów bagiennych, na których ostatecznie znaleziono ciało Anastazji.

Mężczyzna nadal nie przyznaje się do winy.

Anastazja Rubińska zaginęła w poniedziałek 12 czerwca w miejscowości Marmari na greckiej wyspie Kos. Jej ciało odnaleziono w niedzielę. W poniedziałek 19 czerwca została przeprowadzona sekcja zwłok 27-latki. Media informowały, że ciało kobiety było w zaawansowanym stadium rozkładu, co utrudniało wyjaśnienie okoliczności tragedii. - To była trudna sekcja zwłok. Śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia, ale nie można ustalić, czy była to ręka ludzka, czy lina - stwierdził lekarz.