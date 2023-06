Implozja Titana. Eksperci: Bezbolesna śmierć. "Proces destrukcji trwa około 1/20 sekundy"

Łódź Titan doznała prawdopodobnie rozszczelnienia kadłuba, co spowodowało natychmiastową i katastrofalną w skutkach implozję, czyli zapadnięcie się łodzi do środka. Aileen Maria Marty, była oficer marynarki i profesor University of Florida, wyjaśniła w rozmowie z CNN, że do implozji dochodzi "niewiarygodnie szybko". Cały "proces destrukcji trwa około 1/20 sekundy".

