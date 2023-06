Do tragedii doszło 16 czerwca. Policja w Norwalk w stanie Ohio odebrała telefon od 31-letniej kobiety, która przekazała, że została postrzelona w plecy przez swojego dwuletniego syna. Przedstawiła się jako Laura Ilg i powiedziała, że jest w ósmym miesiącu ciąży - przekazała telewizja CNN.

USA. Dwulatek postrzelił ciężarną matkę z pistoletu. Kobieta zmarła

Jak informują amerykańskie media, policja przyjechała na miejsce po około trzech minutach od zgłoszenia. Funkcjonariusze wyłamali drzwi wejściowe. Ranną kobietę i jej dziecko znaleźli w sypialni na piętrze. "Poszkodowana została przewieziona do szpitala, gdzie natychmiast przeprowadzono cesarskie cięcie" - podała telewizja CBS News. Lekarzom nie udało się uratować życia nienarodzonego dziecka. Laura zmarła trzy godziny później.

Dwulatek postrzelił matkę. Sypialnia była otwarta. Wystarczyła chwila nieuwagi

Na miejscu tragedii policjanci zabezpieczyli załadowany pistolet półautomatyczny i łuskę po naboju, a także strzelbę. Mąż zmarłej przyznał, że broń należała do niego i że przechowywał ją w szafce nocnej w sypialni. Wejście do pokoju zostało zabezpieczone specjalną bramką, ale w chwili zdarzenia była ona otwarta, bo - jak wyjaśniają media - Laura robiła pranie. Dwulatek bez problemu wszedł do środka i zaczął bawić się pistoletem. Mąż Laury był wtedy w pracy.

Policja wciąż wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Zgodnie z komunikatem, jak dotąd nie postawiono nikomu zarzutów, a sprawa zostanie przekazana do prokuratury hrabstwa Huron.

Według organizacji Everytown for Gun Safety w latach 2015-2022 odnotowano co najmniej 895 przypadków, kiedy dzieci w wieku pięciu lat lub młodsze nieumyślnie zastrzeliły siebie lub inną osobę - dodało CBS. W lipcu zeszłego roku pisaliśmy o sześciolatku ze stanu Indiana, który śmiertelnie postrzelił swoją pięcioletnią siostrę. Chłopiec wyjął broń z sejfu, kiedy ich matka spała. Rodzice zostali aresztowani.