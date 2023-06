Nowe informacje ws. śmierci Anastazji. Pojawiło się nagranie, które przeczy zeznaniom Banglijczyka

CNN Greece donosi, że śledczym zostało udostępnione pewne nagranie, które ma "obalać wszystko", co zeznał 32-letni Banglijczyk na temat feralnej nocy w związku ze śmiercią 27-letniej Anastazji Rubińskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Po co Kaczyński wraca do rządu? Szrot o kontekście wyborczym, autorytecie i zmianie modelu decyzyjnego

Śmierć 27-letniej Anastazji. Pojawiło się nowe nagranie w sprawie

W swoich zeznaniach obywatel Bangladeszu powiedział, że zabrał dziewczynę do miejsca, w którym kobieta była umówiona na randkę ze swoim partnerem i zaraz potem wrócił do domu i zasnął. Jednak wideo zarejestrowało moment, w którym wraca do domu, natomiast trzy minuty później wychodzi ponownie.

Sąd uważa, że są to te trzy minuty po zabiciu Polki, kiedy Banglijczyk wraca do domu, aby zabrać przedmioty, których użył później do ukrycia zwłok 27-latki. Tym samym nagranie umacnia śledczych w twierdzeniu, że morderstwo miało miejsce na zewnątrz, a nie w domu, a konkretnie koło terenów bagiennych, na których ostatecznie znaleziono ciało Anastazji. Wszystkie te dowody śledczy przedstawią 32-latkowi, który w piątkowe południe złoży wyjaśnienia.

PAP poinformował także w piątek, że greckie służby nie potwierdzają doniesień medialnych na temat rzekomego zatrzymania sześciu osób w sprawie śmierci Anastazji.

Matka Anastazji: "Kara śmierci to za mało. To, co zrobił z moim dzieckiem..."

Grecja. Mieszkańcy Kos zaangażowani w wyjaśnienie śmierci Anastazji

Anna Rapesi, Polka mieszkająca na wyspie od 30 lat opowiada, że społeczność wyspy zaangażowała się najpierw w poszukiwania Anastazji, a później w ustalenie okoliczności jej śmierci. Pani Anna pomagała jako tłumacz rodzinie zamordowanej dziewczyny w kontaktach z organami ścigania i lokalną administracją. Jak podkreśla, im dłużej trwa śledztwo i im więcej pytań zadają greccy i polscy dziennikarze, tym mniej chętnie udzielają wyjaśnień w tej sprawie mieszkańcy wyspy. Miejscowi wierzą, że sprawa zostanie wyjaśniona, a sprawca ukarany. Jednak na razie radzą zachować wszystkim wstrzemięźliwość w komentarzach, bo jak podkreślają - śledztwo wciąż trwa i policja zachowuje w tajemnicy część działań i ustaleń.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Ostatnie chwile życia zamordowanej Polki

Magazyn "Uwaga" postanowił odtworzyć ostatnie chwile życia Anastazji. Reporter TVN udał się na grecką wyspę Kos, gdzie doszło do tragedii. "Jednym z pierwszych miejsc, które Anastazja odwiedziła tamtego dnia, była restauracja. Według pracowników lokalu Polka nie wzbudzała żadnych podejrzeń i zachowywała się bardzo spokojnie. Była sama i nie nawiązała z nikim kontaktu" - opisuje "Uwaga". Jak dodali, wcześniej jej tam nie widzieli. Około godziny 20 - jak powiedział pracownik sklepu - kobieta miała kupić wino i przez jakiś czas siedzieć na murku. Przez godzinę rozmawiała z cudzoziemcami, po czym odjechała z jednym z nich na motocyklu.

Około 22:30 Anastazja kontaktowała się ze swoim partnerem, mówiąc mu, że nie czuje się dobrze i wysłała mu swoją lokalizację. Mężczyzna przyjechał na miejsce, ale nikogo tam nie zastał. Reporterowi "Uwagi" udało się porozmawiać ze współlokatorem 32-letniego obywatela Bangladeszu. Mężczyzna potwierdził, że Polka była tego feralnego dnia w ich mieszkaniu. Jak stwierdził "siedziała na krześle, pili alkohol". - Ona była ewidentnie pijana, chwiała się na nogach. Potem poszedłem spać, kolegę zobaczyłem dopiero koło 6 rano - mówił.

Anastazja Rubińska zaginęła w poniedziałek 12 czerwca w miejscowości Marmari na greckiej wyspie Kos. Jej ciało odnaleziono w niedzielę. W poniedziałek 19 czerwca została przeprowadzona sekcja zwłok 27-latki. Media informowały, że ciało kobiety było w zaawansowanym stadium rozkładu, co utrudniało wyjaśnienie okoliczności tragedii. - To była trudna sekcja zwłok. Śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia, ale nie można ustalić, czy była to ręka ludzka, czy lina - stwierdził lekarz.

Śmierć 27-letniej Anastazji na wyspie Kos. Ostatnie godziny życia Polki. "Chwiała się na nogach"