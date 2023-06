Ekspert wskazał dwie możliwe przyczyny implozji Titana. "Wątpię, aby ktokolwiek się tego spodziewał"

Titan zaginął w niedzielę 18 czerwca u wybrzeży kanadyjskiej wyspy Nowa Fundlandia. Łączność z załogą utracono około dwóch godziny po zanurzeniu. O śmierci załogi poinformowano pięć dni później, w czwartek 22 czerwca. Według wstępnych ustaleń okręt podwodny doznał implozji, czyli wybuchu do wewnątrz.

Były kapitan Królewskiej Marynarki Wojennej: Ta łódź podwodna odbyła już trzy podróże do wraku Titanica

Ryan Ramsey, były kapitan łodzi podwodnej Królewskiej Marynarki Wojennej wyjaśnił możliwe przyczyny "katastrofalnej implozji". - Jedyną pozytywną rzeczą jest to, że było to natychmiastowe i nic nie wiedzieli - powiedział cytowany przez Sky News Ramsey o załodze statku. W jego ocenie wydarzyła się jedna z dwóch rzeczy:

właz ze śrubami, który był używany do uszczelnienia od zewnątrz, uległ awarii, która spowodowała zawalenie się kadłuba;

sam kadłub miał wadę, pękł pod wpływem ciśnienia i spowodował ten sam skutek.

- Wątpię, aby ktokolwiek z nich spodziewał się takiego rezultatu. Podejrzewam, że rozważano to krótko, ale odłożono to na bok, ponieważ ta łódź podwodna odbyła już trzy podwodne podróże do wraku Titanica -dodał były kapitan.

Titan implodował. Pasażerowie batyskafu nie mieli nawet szans zareagować

Śmierć załogi Titana. Wojsko miało wiedzieć o implozji już pierwszego dnia

Jak informowaliśmy, według BBC Marynarka Wojenna miała zarejestrować odgłos implozji tuż po tym, jak utracono łączność z załogą. Źródło wojskowe powiedziało w rozmowie z CBS News, że informacje o "anomalii akustycznej" zostały wykorzystane przez Straż Przybrzeżną USA do zawężenia obszaru poszukiwań. "Marynarka Wojenna przeprowadziła analizę danych akustycznych i wykryła anomalię zgodną z implozją lub eksplozją w sąsiedztwie obszaru, gdzie znajdował się okręt podwodny Titan, kiedy utracono łączność" - powiedziało źródło. Jak dodano, sygnał nie był wystarczającym dowodem, ale informację o nim przekazano do dowódców, którzy prowadzili poszukiwania. Według CNN sygnały uznano za "nieostateczne", w związku z czym kontynuowano akcję ratunkowo-poszukiwawczą.

Na pokładzie znajdowało się pięć osób: pakistański biznesmen, miliarder Shahzada Dawood, jego syn Suleman, brytyjski biznesmen Hamish Harding, były dowódca francuskiej marynarki wojennej Paul-Henri Nargeolet oraz założyciel OceanGate Stockton Rush.