Senatorowie USA z nietypową propozycją. "Atak nuklearny Rosji na Ukrainę traktowany jak atak na NATO"

Autorzy proponowanej uchwały - senatorowie Lindsey Graham (republikanin) oraz Richard Blumenthal (demokrata) - powiedzieli, że do stworzenia rezolucji skłoniło ich zapowiedziane przez Rosję umieszczenie taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi. Politycy zauważyli, że jest to pierwszy przypadek od upadku ZSRR, kiedy Rosja przeniosła swoją broń nuklearną poza własne granice. W związku z trwającą w Ukrainie wojną uznano to za poważne zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa. Drugim powodem powstania rezolucji jest nieprzewidywalna sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, która znajduje się pod okupacją wojsk rosyjskich.

Graham i Blumenthal zaproponowali, aby każde użycie taktycznej broni jądrowej przez Federację Rosyjską lub Białoruś (jako przedstawiciela Rosji) zostało uznane za atak na NATO, jeśli ich działania doprowadzą do skażenia radioaktywnego terytorium państw sojuszniczych.

- Groźba użycia broni jądrowej przez Rosję jest realna. Najlepszym sposobem na odstraszenie Rosjan jest jasne przedstawienie im, co się stanie, jeśli to zrobią. Nasze przesłanie jest skierowane do osób z otoczenia Putina. Jeśli to zrobisz, jeśli wykonasz jego rozkazy - możesz spodziewać się ogromnej odpowiedzi ze strony NATO. I będziecie w stanie wojny z NATO - powiedział Graham. Z kolei Blumenthal powiedział, że rezolucja ma na celu wysłanie wiadomości do Putina i jego wojska, "że zostaną zniszczeni, zostaną wypatroszeni, jeśli użyją taktycznej broni jądrowej lub jeśli zniszczą elektrownię jądrową w sposób zagrażający sąsiednim krajom NATO".

Senatorowie zasugerowali, aby administracja Bidena przeprowadziła odpowiednie konsultacje z przywódcami innych krajów sojuszniczych i europejskich, a także rozważyła działania mające na celu zminimalizowanie zagrożenia dla ludności cywilnej i przygotowanie dyplomatycznej i wojskowej odpowiedzi "współmiernej do sytuacji".

Ambasador Rosji w USA Anatolij Antonow odniósł się do tej sytuacji w komentarzu dla amerykańskiego "Newsweeka". Ostrzegł, że nowa rezolucja grozi zbliżeniem Waszyngtonu i NATO do wymiany nuklearnej z Moskwą. Antonow mówił, że "nie jest to tylko kolejna szalona inicjatywa rusofobicznych amerykańskich senatorów". - To przykład osób, które dążą do bezpośredniego globalnego konfliktu między Rosją a krajami NATO pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych - powiedział ambasador.

Ukraińskie wojsko prowadzi ofensywę w kilku kierunkach. Są doniesienia o powolnym przesuwaniu się w głąb terytorium wroga na niektórych kierunkach. Ostatniej doby Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła wszystkie 13 wystrzelone przez Rosjan pociski manewrujące Ch-101 i Ch-555. Rosjanie atakowali z rejonu Morza Kaspijskiego za pomocą bombowców. Celem ostrzału było m.in. lotnisko wojskowe w obwodzie chmielnickim. Na linii frontu ukraińscy żołnierze prowadzą działania ofensywne, ale też bronią swoich pozycji. Udało się im, według informacji ukraińskiego dowództwa i analityków wojskowych przesunąć się o ponad kilometr na południu - na pograniczu obwodów zaporoskiego i donieckiego w okolicach Wełykiej Nowosiłki.

Eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną wskazują, że Ukraińcy mogą coraz intensywniej stosować taktykę ataków na rosyjskie trasy logistyczne na okupowanych terytoriach. Wczoraj na południu ukraińska armia prawdopodobnie za pomocą pocisków Storm Shadow zaatakowała Most Czonharski.