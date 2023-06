Gorzkie memy i były prezydent USA o Titanie i katastrofie migrantów. "Nie do zaakceptowania"

Zobacz wideo Po co Kaczyński wraca do rządu? Szrot o kontekście wyborczym, autorytecie i zmianie modelu decyzyjnego

Pięcioosobowa załoga Titana, która mogła liczyć na pochłaniające ogromne środki działania służb kilku państw, naprzeciwko kilkuset migrantów, którzy rozbili się na przeładowanej łodzi u wybrzeży Grecji. Te dwa zdarzenia są ze sobą zestawiane, by zwrócić uwagę na nierówności społeczne, na to, jak pomaga się biednym, a jak bogatym, i czyje życie jest więcej warte.

Skala tragedii migrantów była znacznie większa, jednak pomoc, którą otrzymały osoby dotknięte tragedią, była nieporównywalnie mniejsza od tej udzielanej załodze Titana. Akcja poszukiwawczo-ratownicza łodzi podwodnej - jak już się wylicza - "pochłonęła miliony dolarów". - To przerażający i obrzydliwy kontrast. Niektórym ludziom pozwala się umrzeć, podczas gdy dokłada się wszelkich starań, aby ocalić innych. To naprawdę mroczna refleksja nad ludzkością - powiedziała Judith Sunderland, wiceszefowa Human Rights Watch na Europę i Azję Środkową, cytowana przez NBC News.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Atenach, zorganizowanej przez Stavros Niarchos Foundation, Barack Obama zabrał głos w sprawie obu katastrof - łodzi z migrantami u wybrzeży Grecji i łodzi Titan. Były przywódca USA również zwrócił uwagę na niesprawiedliwości w przekazie medialnym. - Pomyślmy o tym, co dzieje się w tym tygodniu. Mamy do czynienia z potencjalną tragedią łodzi podwodnej Titan, która jest relacjonowana minuta po minucie na całym świecie. Jest to zrozumiałe, ponieważ wszyscy chcemy, żeby ci ludzie zostali uratowani, i modlimy się o to. Niemniej fakt, że światowe media poświęcają więcej uwagi katastrofie łodzi Titan, w której zginęło pięć osób, niż śmierci około 700 migrantów na wodach u wybrzeży Grecji, jest nie do zaakceptowania - powiedział były prezydent USA, cytowany przez brytyjski "The Guardian". Wypowiedź prezydenta jest z czwartku, jeszcze sprzed potwierdzenia śmierci załogi Titana.

Użytkownicy mediów społecznościowych przypominają też o niemieckiej aktywistce Pii Klemp, której grozi horrendalnie wysoka kara za pomoc tonącym. "Jest pięć osób, które mają więcej pieniędzy niż rozumu i jest twardzielka bohaterka Pia Klemp, której grozi 20 lat w więzieniu za uratowanie tysiąca migrantów przed utonięciem w Morzu Śródziemnym" - można przeczytać na Twitterze.

Przytoczone memy i wypowiedź Obamy pokazują, że niemal cały świat milczy nad tragedią kilkuset osób, ale wszystkie oczy świata zwrócone są na śmierć pięciu miliarderów, którzy wybrali się na podwodny rejs w celach rozrywkowych. Co więcej, szef eskapady był w pełni świadom ryzyka, które niesie ze sobą wycieczka - był ostrzegany przez ekspertów, że łódź nie spełnia standardów bezpieczeństwa.

Grecja. Katastrofa łodzi z migrantami. Na pokładzie mogło być 750 osób

Przypomnijmy, że w środę 14 czerwca na Morzu Jońskim u wybrzeży greckiego półwyspu Peloponez zatonęła łódź rybacka z migrantami. Grecka straż przybrzeżna podała, że łódź z migrantami wywróciła się, a następnie zatonęła. Liczba ofiar wzrosła do 81 osób. Rzecznik greckiego rządu Ilias Siakantaris przekazał, że według nieoficjalnych informacji na pokładzie mogło znajdować się 750 osób, w tym 100 dzieci. Na łodzi, która płynęła do Włoch z libijskiego portu w Tobruku, znajdowali się głównie migranci z Syrii, Pakistanu i Egiptu. Uratowano 104 osoby - wszyscy to mężczyźni. BBC podało, że w związku z katastrofą dokonano co najmniej 11 aresztowań - zatrzymanych zostało m.in. kilku obywateli Egiptu podejrzanych o handel ludźmi.

Media: Marynarka Wojenna USA wykryła odgłosy implozji już pierwszego dnia

Śmierć załogi Titan podczas wyprawy do wraku Titanica. Zginęło pięć osób

Łódź podwodna Titan zaginęła w niedzielę 18 czerwca u wybrzeży kanadyjskiej wyspy Nowa Fundlandia. Łączność z załogą utracono około dwóch godziny po zanurzeniu. Celem wyprawy była turystyczna podróż, obsługiwana przez prywatną firmę OceanGate Expeditions, do wraku Titanica spoczywającego na dnie Północnego Atlantyku. O śmierci załogi poinformowano w czwartek 22 czerwca. Pilot i czterech pasażerów łodzi podwodnej Titan, która zaginęła w czasie podwodnej wyprawy do wraku Titanica, zostali uznani za zmarłych w czwartek - poinformowałafirma ekspedycyjna, która zorganizowała wyprawę. Według wstępnych analiz okręt podwodny Titan doznał implozji, czyli wybuchu do wewnątrz. Nie wiadomo, czy wówczas pasażerowie jeszcze żyli.

