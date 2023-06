Według opublikowanego w tym tygodniu obszernego rządowego raportu w latach 1948-1996 około 16,5 tysiąca Japończyków zostało poddanych zabiegowi sterylizacji bez ich zgody. Stało się to na mocy obowiązującego wówczas tzw. prawa eugenicznego, którego celem było "zapobieganie narodzinom potomków niskiej jakości (...) oraz ochrona życia i zdrowia matek" - poinformował w czwartek brytyjski dziennik "The Guardian".

Japonia. Ponad 16 tysięcy osób poddano przymusowo sterylizacji. Wśród nich dzieci

Większość ofiar stanowiły kobiety. W grupie pokrzywdzonych znalazło się dwoje dziewięcioletnich dzieci - dziewczynka i chłopiec. Ofiary japońskiego programu sterylizacji od lat walczyły o odszkodowania oraz uznanie ich fizycznego i psychicznego cierpienia. W kampanii zwracano uwagę na to, jak okrutnie po drugiej wojnie światowej traktowane przez władze były osoby przewlekle chore i z niepełnosprawnościami.

Ofiara japońskiego prawa eugenicznego: Odebrano mi marzenia

"Guardian" przedstawił m.in. historię 77-letniej Junko Izuki, która jako 16-latka została zabrana do nieznanej sobie kliniki i poddana "tajemniczej" operacji. - Miałam skromne marzenie o szczęśliwym małżeństwie i dzieciach. Ta operacja mi je odebrała. Ufałam mojemu mężowi, więc przyznałam się, że poddano mnie takiej operacji i przez to nie mogę mieć dzieci. Zażądał rozwodu - opowiedziała kobieta. - Zachorowałam wtedy psychicznie, nie byłam w stanie pracować. Zdiagnozowano u mnie zespół stresu pourazowego. Przymusowa sterylizacja wywróciła moje życie do góry nogami - podkreśliła.

W 2019 roku japońscy parlamentarzyści uchwalili przepisy gwarantujące każdej ofierze odszkodowanie w wysokości 3,2 miliona jenów (nieco ponad 90 tys. złotych), ale pieniądze te - jak twierdzą aktywiści - nie są adekwatne do cierpienia, którego doświadczyły ofiary. Jak dotąd po złożeniu wniosków rekompensatę otrzymało 1049 osób.