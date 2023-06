Śmierć 27-letniej Anastazji na wyspie Kos. Ostatnie godziny życia Polki. "Chwiała się na nogach"

W niedzielę 18 czerwca greckie media poinformowały o odnalezieniu ciała 27-letniej Anastazji Rubińskiej. Zwłoki kobiety znajdowały się w stanie znacznego rozkładu. Według ustaleń śledczych, które później potwierdziła przeprowadzona sekcji zwłok, 27-latka zmarła w wyniku uduszenia. W środę zatrzymano 32-letniego Banglijczyka. Prowadzący śledztwo postawili mu w czwartek zarzut zabójstwa. To z nim 27-latka miała spędzić ostatnie godziny życia. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego sąd podejmie decyzję w sprawie środka zapobiegawczego. Pełnomocnik rodziny zamordowanej w Grecji Anastazji Jarosław Kowalewski przekazał, że jego zdaniem w zbrodnię może być zaangażowanych więcej osób. - Mogę postawić hipotezę, że 32-letni Banglijczyk nie działał sam. Na razie jednak mamy tylko jednego zatrzymanego - powiedział w rozmowie z Onetem pełnomocnik rodziny.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Ostatnie chwile życia zamordowanej Polki

Reporter TVN udał się na grecką wyspę Kos, gdzie doszło do śmierci wrocławianki, by ustalić przebieg ostatnich chwil jej życia. Ojciec Anastazji w magazynie "Uwaga" przyznał, że córka chciała zmienić pracę i nie chciała dłużej przebywać na wyspie.

"Jednym z pierwszych miejsc, które Anastazja odwiedziła tamtego dnia, była restauracja. Według pracowników lokalu Polka nie wzbudzała żadnych podejrzeń i zachowywała się bardzo spokojnie. Była sama i nie nawiązała z nikim kontaktu" - opisuje "Uwaga". Jak dodali, wcześniej jej tam nie widzieli. Około godziny 20 - jak powiedział pracownik sklepu - kobieta miała kupić wino i przez jakiś czas siedzieć na murku. Przez godzinę rozmawiała z cudzoziemcami, po czym odjechała z jednym z nich na motocyklu.

- Ten mężczyzna miał wszystkie dokumenty, także kartę stałego pobytu, więc przebywał na wyspie całkowicie legalnie. Pracował dorywczo w lokalnych gospodarstwach. Mówi się, że od miesiąca starał się o zatrudnienie w tym hotelu, w którym pracowała Anastazja - powiedział pracownik lokalnej stacji telewizyjnej o Banglijczyku.

Około 22:30 Anastazja kontaktowała się ze swoim partnerem, mówiąc mu, że nie czuje się dobrze. Wysłała mu swoją lokalizację. Mężczyzna przyjechał na miejsce, ale nikogo tam nie zastał.

Reporterowi "Uwagi" udało się porozmawiać ze współlokatorem 32-letniego obywatela Bangladeszu. Mężczyzna potwierdził, że Polka była tego feralnego dnia w ich mieszkaniu. Jak stwierdził "siedziała na krześle, pili alkohol". - Ona była ewidentnie pijana, chwiała się na nogach. Potem poszedłem spać, kolegę zobaczyłem dopiero koło 6 rano - powiedział kolega 32-latka.

Śmierć Anastazji. Zatrzymany 32-latek usłyszał zarzut zabójstwa

Śmierć 27-letniej Anastazji. Dom, w którym prawdopodobnie zginęła, jest niepilnowany

We wtorek greckie media przekazały, że Anastazja została zamordowana w opuszczonym domu niedaleko miejsca, gdzie odnaleziono jej zwłoki. Przekazano także, że znajduje się on niedaleko jeziora i opublikowano zdjęcia z wewnątrz. Korespondent PAP Marcin Furdyna odnalazł dom, w którym najprawdopodobniej dokonano okrutnej zbrodni. Jak wynika z jego nagrania, budynek jest zupełnie niepilnowany, a wejść do niego można przez zniszczone ogrodzenie. Wideo można znaleźć na stronie PAP pod tym linkiem. W domu praktycznie nie ma mebli. W salonie znajdują się jedynie dwa rozkładane leżaki, a w sypialni otwarta szafa. W kuchni na podłodze widać śmieci i foliowe czarne worki - podobne do tych, w które było zawinięte ciało 27-letniej Anastazji - opisywał Furdyna.

Śmierć Anastazji. 32-latek nie działał sam? Tak uważa pełnomocnik rodziny