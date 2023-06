Matka tragicznie zmarłej 27-letniej Anastazji opowiedziała greckiej telewizji Mega m.in. o ostatniej rozmowie ze swoją córką. Mówiła także, że młoda Polka została zgwałcona i brutalnie zamordowana, w związku z czym kara śmierci dla sprawcy zbrodni, to dla rodziny "za mało".

Wstrząsające słowa matki zamordowanej Anastazji. "Jakby się nie broniła, to by żyła"

- Ja nie wiem jak doszło do tego, że córka w ogóle była w tym towarzystwie. Może jej coś tam dosypali [do drinka - red.] - rozważała kobieta. - Znam swoją córkę, ona nigdy nie odbyłaby dobrowolnie stosunku seksualnego z nikim obcym. Nie wiem, co jej zrobili. Na pewno moja córka się broniła. Może jakby się nie broniła, to by żyła. Ale córka broniła się i dlatego tak się stało - mówiła zrozpaczona matka Anastazji. Dodała także, że niezależnie od wyroku, kara dla oprawcy 27-latki będzie niewystarczająca. - Kara śmierci to chyba za mało. To, co zrobił z moim dzieckiem i to w tak okropny sposób... nie wiem, co powiedzieć, czy to było zaplanowane, czy nie, nie wiem - stwierdziła.

Zabójstwo 27-letniej Anastazji. Sprawca "wyczyścił" telefon Polki

Ostatnia rozmowa matki Anastazji z córką w dniu zabójstwa. "Tak szybka i zwyczajna..."

Matka Anastazji w wywiadzie z dziennikarzami telewizji Mega poinformowała, że po raz ostatni rozmawiała z córką w dniu jej zaginięcia około godziny 18. Córka miała jej opowiedzieć o swoim niedawnym oparzeniu, które od kilku dni leczyła maściami. - Nasza ostatnia rozmowa była taka szybka i zwyczajna - wspominała pani Natalia. Zaledwie kilka godzin później z matką Anastazji skontaktował się partner 27-latki zaniepokojony brakiem kontaktu ze swoją dziewczyną.

Kiedy tylko kobieta dowiedziała się o zaginięciu córki, poleciała na wyspę Kos. Towarzyszyli jej także dwaj detektywi. Pani Natalia, relacjonując przebieg sprawy w rozmowie z serwisem Onet zdradziła, że ma ogromny żal do greckiej policji, że nie zareagowała natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu. - Córka nigdy czegoś takiego nie zrobiła. Jak przestała się odzywać, to wiedziałam, że stało się coś złego - podkreśliła. W rozmowie z grecką telewizją przyznała także, że "gdyby nie partner Anastazji, to jej ciała by nigdy nie odnaleziono".

Śmierć Anastazji. 32-latek nie działał sam? Tak uważa pełnomocnik rodziny

32-letni Salahuddin S. został oskarżony o zabójstwo z premedytacją

Zarzut zabójstwa z premedytacją Polki Anastazji Rubińskiej usłyszał Salahuddin S., 32-letni obywatel Bangladeszu. Wcześniej mężczyzna usłyszał już zarzuty uprowadzenia i zgwałcenia 27-latki. Śledczy przypuszczają jednak, że w sprawę może być zaangażowanych więcej osób. Zdaniem prokuratorów zarówno przeniesienie, jak i ukrycie ciała kobiety wymagałoby pomocy ze strony wspólników zabójcy. Pod obserwacją policji pozostaje m.in. pakistański współlokator 32-letniego Salahuddina S. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Śmierć Anastazji. Zatrzymany 32-latek usłyszał zarzut zabójstwa