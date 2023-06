Śmierć załogi Titana. Media: Wojsko wiedziało o implozji już pierwszego dnia. Mają tajny system

Łódź podwodna Titan zaginęła w niedzielę 18 czerwca u wybrzeży kanadyjskiej wyspy Nowa Fundlandia. Łączność z załogą utracono około dwóch godziny po zanurzeniu. Celem wyprawy była turystyczna podróż, obsługiwana przez prywatną firmę OceanGate Expeditions, do wraku Titanica spoczywającego na dnie Północnego Atlantyku. O śmierci załogi poinformowano w czwartek 22 czerwca. Według wstępnych analiz okręt podwodny Titan doznał implozji, czyli wybuchu do wewnątrz. Nie wiadomo, czy wówczas pasażerowie jeszcze żyli.

Media: Marynarka Wojenna USA wykryła odgłosy implozji statku już w niedzielę

Jak przekazało BBC, Marynarka Wojenna miała zarejestrować odgłos implozji tuż po tym, jak utracono łączność z załogą. Źródło z Marynarki Wojennej USA powiedziało w rozmowie z CBS News, że informacje o "anomalii akustycznej" zostały wykorzystane przez Straż Przybrzeżną USA do zawężenia obszaru poszukiwań.

"Marynarka Wojenna przeprowadziła analizę danych akustycznych i wykryła anomalię zgodną z implozją lub eksplozją w sąsiedztwie obszaru, gdzie znajdował się okręt podwodny Titan, kiedy utracono łączność" - powiedziało źródło. Jak dodano, sygnał nie był wystarczającym dowodem, ale informację o nim przekazano do dowódców, którzy prowadzili poszukiwania. Według CNN sygnały uznano za "nieostateczne", w związku z czym kontynuowano akcję ratunkowo-poszukiwawczą.

Kontradmirał John Mauger ze Straży Wybrzeża USA powiedział, że ratownicy umieścili boje sonarowe w wodzie na co najmniej ostatnie 72 godziny i "nie wykryli żadnych katastrofalnych incydentów". Dodał, że urządzenia nasłuchowe ustawione podczas poszukiwań również nie zarejestrowały żadnych oznak implozji.

Jak przekazał Dale Mole, były lekarz Marynarki Wojennej USA, cytowany w piątek przez Sky News, osoby znajdujące się na pokładzie Titana prawdopodobnie zginęły od razu w wyniku implozji. Jak dodał, załoga mogła sobie nie zdawać sprawy z problemu, a utknięcie na pokładzie statku na nawet kilkadziesiąt godzin byłoby znacznie gorszą opcją. - Można sobie tylko wyobrazić, jak by to było... Jest zimno, kończy się tlen... To, co się stało, to w tej sytuacji najlepszy możliwy scenariusz - powiedział Mole.

OceanGate w specjalnym oświadczeniu po odnalezieniu szczątków Titana

Śmierć załogi statku Titan. Znaleziono fragmenty kadłuba 200 metrów od dziobu Titanica

Pilot i czterech pasażerów łodzi podwodnej Titan, która zaginęła w czasie podwodnej wyprawy do wraku Titanica, zostali uznani za zmarłych w czwartek 22 czerwca - poinformowała o tym firma ekspedycyjna, która zorganizowała wyprawę. Straż przybrzeżna USA mówiła o podwodnej katastrofie.

Firma OceanGate Expeditions poinformowała w oświadczeniu, że pięć osób znajdujących się wewnątrz kapsuły Titan zginęło. "Cała piątka pozostaje w naszych sercach" - napisano w komunikacie. Śmierć pasażerów pojazdu podwodnego potwierdziła straż przybrzeżna. "W imieniu straży przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych i całego zjednoczonego dowództwa składam najgłębsze kondolencje rodzinom" - powiedział kontradmirał John Mauger podczas konferencji prasowej.

Przedstawiciele straży przybrzeżnej poinformowali, że zdalnie sterowany robot znalazł w obszarze poszukiwań fragmenty Titana. Zostały one odnalezione w odległości około 200 metrów od wraku Titanica. Na pokładzie znajdowało się pięć osób: pakistański biznesmen, miliarder Shahzada Dawood, jego 19-letni syn Suleman, brytyjski biznesmen Hamish Harding, były dowódca francuskiej marynarki wojennej Paul-Henri Nargeolet oraz dyrektor naczelny i założyciel OceanGate Stockton Rush. Titan posiadał zapas tlenu na 96 godzin, co oznacza, że powinien był on skończyć się w czwartek około godziny 13:00.