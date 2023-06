Załoga Titana, łodzi podwodnej, która miała dotrzeć do wraku Titanica, zginęła w katastrofie. Straż Wybrzeża USA poinformowała, że w pobliżu wraku transatlantyka znaleziono szczątki jednostki, co wskazuje, że doszło do "katastrofalnej implozji" kadłuba Titana.

4 Fot. Steven Senne / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl