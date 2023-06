Kto jest właścicielem Titanica? Odkrywca wraku apelował, by zostawić mogiłę w spokoju

Titanic zatonął w 1912 roku podczas swojego pierwszego rejsu do Stanów Zjednoczonych, który cieszył się ogromną popularnością. Brytyjski statek przedstawiany był bowiem jako "niezatapialny". 14 kwietnia o godzinie 23:39 marynarze z bocianiego gniazda zauważyli na wprost statku ciemny zarys, który okazał się górą lodową. Jeden z nich od razu poinformował o tym kapitanów. Od momentu zauważenia góry lodowej do kolizji minęło 37 sekund. Na początku część pasażerów nie zdawała sobie sprawy, że doszło do wypadku, w wyniku czego statek zaczął tonąć. Katastrofę przeżyło tylko 730 osób z 2228 osób na pokładzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Rosja zagrożeniem dla polskiej demokracji i wyborów parlamentarnych? Szrot wyjaśnia słowa Dudy

Odkrywca wraku Titanica apelował, by zostawić wrak w spokoju. Jego prośba nie została uszanowana

Wrak Titanica został odnaleziony na dnie Oceanu Atlantyckiego w 1985 roku na głębokości ponad trzech kilometrów przez ekspedycję emerytowanego oficera marynarki wojennej i profesora oceanografii Roberta Ballarda. Rok później wybrał się w to miejsce ponownie, by zostawić na dnie tablicę pamiątkową. Zgodnie z prawem ratownictwa morskiego, wrak Titanica mógł należeć właśnie do niego. Aby tak się stało, Ballard musiał jednak zabrać z wraku chociaż jeden przedmiot. Ballard tego nie zrobił i zaapelował do innych, by pozostawiły wrak-mogiłę w takim stanie, jakim jest i by nie zabierać z niego żadnych przedmiotów.

Jego apel nie został jednak uszanowany. W 1987 roku Tiranic Ventures (RMST) i Ifremer zorganizowali ekspedycję, podczas której wydobywali artefakty z pola szczątków wokół dwóch części kadłuba Titanica. Wówczas wyłowiono około 1800 obiektów. W 1994 roku RMST, na mocy wyroku sądu w Wirginii w USA, otrzymała prawo do wraku Titanica - a dokładniej do jego komercyjnego wykorzystania i dalszego wydobywania pamiątek. Sąd podtrzymał ten wyrok w 2006 toku, mimo kontrowersji i sprzeciwów.

Firma RMST w 2012 roku wystawiła na aukcję 5,5 tys. przedmiotów z wraku Titanica, m.in. pamiątkowe naczynia, rzeźbę aniołka ze schodów i przedmioty osobiste pasażerów. Sąd uznał jednak, że pamiątki te mogą zostać sprzedane tylko jako kolekcja.

OceanGate wydało oświadczenie. Członkowie ekspedycji Titana zginęli

W czwartek znaleziono fragmenty łodzi podwodnej Titan. Na pokładzie znalazło się pięć osób

W czwartek 22 czerwca poinformowano o odkryciu szczątków łodzi podwodnej Titan, która zajmowała się ekspedycjami komercyjnymi do Titanica. Na pokładzie ostatniego rejsu Titana znajdowali się: kapitan łodzi Paul-Henri Nargeolet (który nadzorował też sposób wydobywania pamiątek z wraku Titanica przez firmę RMST), Brytyjczyk ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Hamish Harding, członek jednej z najbogatszych rodzin w Pakistanie Shahzada Dawood i jego syn Suleman oraz prezes OceanGate Expeditions Stockton Rush, który wcześniej miał ignorować ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa łodzi podwodnej. Ośmiodniowa wycieczka z zejściem na dno oferowana jest przez firmę OceanGate Expeditions za kwotę 250 tys. dolarów od osoby.