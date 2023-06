Pełnomocnik rodziny zamordowanej w Grecji Anastazji potwierdza, że zatrzymanemu w sprawie mężczyźnie zmieniono zarzut z porwania na zabójstwo. Jak mówi Jarosław Kowalewski, w sprawie musiały pojawić się nowe dowody, które przekonały śledczych o winie 32-letniego obywatela Bangladeszu.

Śmierć 27-letniej Anastazji w Grecji. Pełnomocnik rodziny: Mogę postawić hipotezę, że 32-letni Banglijczyk nie działał sam

Zdaniem Kowalewskiego w zbrodnię może być jednak zaangażowanych więcej osób. - Mogę postawić hipotezę, że 32-letni Banglijczyk nie działał sam. Na razie jednak mamy tylko jednego zatrzymanego - powiedział w rozmowie z Onetem pełnomocnik rodziny.

Cały czas nie znamy wyników drugiej sekcji zwłok 27-letniej Anastazji, którymi jednak mogą dysponować śledczy. Wiemy też, że analizie poddano próbki DNA znalezione na ciele zamordowanej. - Wydaje się, że ten zarzut powstał w oparciu o jakąś analizę kryminalistyczną na miejscu. Ten materiał może pochodzić między innymi z sekcji zwłok. Ten zarzut zostanie jutro (w piątek 23 czerwca - red.) przedstawiony podejrzanemu, który zostanie przetransportowany do sądu - powiedział Kowalewski.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Sąsiadka podejrzanego 32-latka wspomina

W rozmowie z Onetem pełnomocnik dodał także, że prokuratorzy z Wrocławia są w Grecji, gdzie współpracują z tamtejszymi prokuratorami. - Wczoraj brali udział w czynnościach, które odbywały się w sądzie na Kos. Nie wiem jednak, jakie będzie stanowisko polskiej prokuratury, czy będzie chciała przejąć prowadzenie śledztwa - powiedział i dodał, że jego zdaniem taka opcja jest "czysto teoretyczna", a postępowanie prawdopodobnie będzie ostatecznie prowadzone w Grecji.

27-letnia Anastazja nie żyje. Współlokator podejrzanego 32-latka zmienił zeznania

12 czerwca na greckiej wyspie Kos zaginęła 27-letnia Anastazja. Kobieta pracowała tam w jednym z hoteli. Po kilku dniach znaleziono jej ciało. Grecka policja aresztowała w tej sprawie 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu. Śledztwo wykazało, że był on ostatnią osobą, z którą Polka spotkała się, zanim zaginęła. Ciało, które znaleziono, znajdowało się w pobliżu domu 32-latka.

Zabójstwo 27-letniej Anastazji. Sprawca "wyczyścił" telefon Polki

Współlokator Banglijczyka początkowo twierdził, że nie widział Polki w ich domu. Później jednak 32-letni Pakistańczyk zmienił zeznania. W środę Gulan stwierdził, że kiedy wrócił do domu z pracy, zastał swojego współlokatora i kobietę "pijących razem piwo, wyraźnie nietrzeźwych". Pakistańczyk stwierdził, że "stanowczo nakazał oboju opuścić dom".

- Zapytałem go: "Dlaczego przyprowadziłeś tę dziewczynę? Kim ona jest? Widzę ją pierwszy raz". A on na to, że to "przyjaciółka". (...) Powiedziałem: "wynoście się stąd, nie chcę tu żadnej dziewczyny. Zabierz ją i zostaw tam, skąd przyszła". Opowiedział: "Dobrze", potem wyszli na zewnątrz - relacjonował Gulan.