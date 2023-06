Prigożyn o okłamywaniu Putina: Na stół prezydenta podawane jest totalne g**no i to bezwstydnie

W jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi lider Wagnerowców przekazał, że jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy znajdują się już 25 km od linii frontu w Zaporożu. Na pytania dziennikarzy, dlaczego jego słowa tak bardzo różnią się od oficjalnych danych, odpowiedział, że jest to spowodowane tym, że Władimir Putin nie otrzymuje prawdziwych danych o przebiegu działań wojennych w Ukrainie.

- Na stół prezydenta podawane jest totalne g**no i to bezwstydnie. Kiedy zdobyliśmy Bachmut, wpuściliśmy tam wszystkich żołnierzy, żeby zobaczyli prawdziwy stan rzeczy. Nikt nie mówił o tysiącach zniszczonych czołgów i pojazdów opancerzonych - powiedział, cytowany przez agencję UNIAN.

- Tam nic nie jest pokazywane, właśnie dlatego, że są tam kolosalne problemy. (Sergiej) Szojgu (minister obrony Federacji Rosyjskiej) i (szef sztabu armii rosyjskiej Walerij) Gierasimow mają proste podejście: kłamstwo musi być potworne, żeby w nie uwierzyć. To właśnie robią - podkreślił Prigożyn.

Agencja Unian zwraca uwagę, że Jewgienij Prigożyn podważa zaufanie do rosyjskiego Ministerstwa Obrony i wywołuje konflikt z Kremlem. Według analityków szef Grupy Wagnera nadal wprowadza do przestrzeni informacyjnej tematy, które podważają zaufanie do rosyjskiego resortu obrony i Putina.

Rosjanie ostrzelali wagnerowców

Przypomnijmy, że konflikt na linii Prigożyn-Kreml narasta już od dłuższego czasu. Na początku czerwca szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn opublikował raport, w którym oskarża żołnierzy rosyjskiej armii o zaminowanie dróg i ostrzał jego najemników. Do incydentu miało dojść 17 maja pod Bachmutem.

"Tego dnia grupa saperów [...] ruszyła na rozpoznanie inżynieryjne wyznaczonego odcinka dróg. Znaleźliśmy miny lądowe w postaci dużej liczby broni przeciwpancernej i pocisków artyleryjskich, zainstalowanych w wersji kontrolowanej i rozmieszczonych przed stanowiskami (armii - red.) ministerstwa obrony. [...] W czasie odwrotu otwarto ogień z broni ręcznej z pozycji ministerstwa obrony" - relacjonuje Prigożyn, cytowany przez UNIAN. Agencja zamieściła również całość dokumentu, który opublikowano na Telegramie.

Prigożyn: Rosjanie ostrzelali Grupę Wagnera. Powodem "osobista niechęć"

Prigożyn dodał, że Rosjanie ostrzelali silnik ciężarówki Ural i z tego powodu wagnerowcy nie mogli ruszyć dalej. Wtedy też mieli dokonać "aktu odwetu w celu zlikwidowania niebezpieczeństwa" i zaczęli strzelać do Rosjan. Według relacji szefa Grupy Wagnera najemnicy zatrzymali kilku żołnierzy, w tym dowódcę 72. Oddzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych. Prigożyn podaje, że "podpułkownik był w stanie upojenia alkoholowego". Miał zeznać, że "strzelał do ciężarówki 'z powodu osobistej niechęci' do Grupy Wagnera".

Wojna w Ukrainie. Powolna ofensywa ma na celu wyczerpanie wroga

Ukraińcy atakują na trzech odcinkach frontu - na południu, ale też na wschodzie kraju. Bronią też swoich pozycji przed szturmami Rosjan. Ukraińskie władze przyznają, że ofensywa ich wojsk jest powolna, jednak zdaniem analityków może to być element zamierzonej strategii.

Jak czytamy w raporcie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną - obecna powolna ofensywa może mieć na celu wyczerpanie sił wroga i przygotowanie dalszych ataków. Tymczasem w niedawnym wywiadzie prezydent Wołodymyr Zełenski, jako jedną z przeszkód dla ukraińskiej armii na froncie wskazał zaminowanie przez Rosjan blisko 200 tysięcy km kwadratowych terytoriów. Potwierdza to ukraiński ekspert wojskowy Ihor Romanenko. Jak tłumaczył na antenie telewizji ''My Ukaina'' - umocnienia obronne Rosjanie budowali około 9 miesięcy, a składają się one z 3 linii obrony położonych na przestrzeni 30 km w głąb terytorium zajętego przez wroga. Są to rowy przeciwczołgowe, fortyfikacje i pola minowe.

Eksperci wskazują, że główne odcinki walk - zarówno na południu, jak i na wschodzie Rosjanie wzmocnili oddziałami wycofanymi z obwodu chersońskiego z lewego brzegu Dniepru, po wysadzeniu tam zapory na Zbiorniku Kachowskim.