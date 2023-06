21 czerwca sąd w Koblencji skazał na dziewięć lat pozbawienia wolności Niemkę, która była członkinią tzw. Państwa Islamskiego. Kobietę uznano za winną popełnienia szeregu ciężkich przestępstw, m.in. przetrzymywania jazydki jako niewolnicy. Ustalono, że Nadine K. znęcała się nad nią i nakłaniała męża, aby ten gwałcił oraz bił kobietę. Gdy jazydka trafiła do niewoli, miała ok. 20 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostatnie chwile przywódcy tzw. Państwa Islamskiego

Przez trzy lata Nadine K. przetrzymywała jazydkę jako niewolnicę. "To służyło celowi Państwa Islamskiego"

Jak opisuje BBC, niemiecki sąd skazał Nadine K. za popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości oraz członkostwo w organizacji terrorystycznej. Ustalono również, że Niemka przetrzymywała jazydkę jako niewolnicę przez trzy lata. Jazydzi to wyznawcy wywodzącej się z tradycji muzułmańskiej religii o synkretycznym charakterze, łączącej elementy islamu z chrześcijaństwem oraz zaratusztrianizmem. Większość tej grupy stanowią Kurdowie.

Atak na szkołę z internatem w Ugandzie. Wzrasta liczba ofiar

Jazydzi są prześladowani przez Państwo Islamskie, ponieważ członkowie ISIS uważają ich za "niewiernych". Prokuratura zwróciła uwagę, że wątek ten był istotny w sprawie Nadine K. Śledczy uznali, że Niemka chciała, by jej mąż gwałcił jazydkę i stosował przemoc wobec kobiety, realizując cele Państwa Islamskiego. - Wszystko to służyło zadeklarowanemu celowi Państwa Islamskiego, czyli zniszczeniu wiary jazydów - podkreślała prokuratura w trakcie procesu.

10 lat więzienia dla Niemki z ISIS. Biernie przyglądała się śmierci 5-latki

Młoda jazydka trafiła do niewoli w 2016 r. 37-letnią Niemkę z ISIS schwytali w Syrii Kurdowie

Nadine K. dołączyła do ISIS w 2015 r. Rok później przeprowadziła się wraz z mężem do Iraku. Tam jazydka trafiła do niewoli, a następnie została zabrana przez małżeństwo do Syrii. W 2019 roku Nadine K. i jej rodzina zostali schwytani przez siły kurdyjskie, a następnie deportowani do Niemiec.

W trakcie procesu Nadine K. twierdziła, że nie przetrzymywała jazydki w niewoli. Powiedziała, że jedynie "powinna była zrobić dla niej więcej". Pokrzywdzona była obecna podczas ogłoszenia werdyktu sądu. Według prawnika jazydki kobieta ma nadzieję, że wszyscy, którzy popełnili przestępstwa podobne do tych, jakich dopuściła się Nadine K., zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.