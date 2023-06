Poszukiwania łodzi Titan trwają. "Musimy wziąć pod uwagę ludzką wolę życia"

Zobacz wideo Witucki: Na rynku pracy walka o kompetencje będzie coraz silniejsza

Poszukiwania zaginionej łodzi podwodnej Titan, która wyruszyła na wyprawę do wraku Titanica, weszły w krytyczną fazę. Punkt, w którym amerykańska straż przybrzeżna oszacowała, że tlen może się skończyć - 96 godzin - minął. Kontradmirał John Mauger w rozmowie z NBC zapewnił, że misja poszukiwawczo-ratownicza nie zostanie zatrzymana. - W szczególnie skomplikowanych i złożonych sytuacjach musimy pamiętać i brać pod uwagę ludzką wolę walki - powiedział w czwartkowym wydaniu programu "Today".

Poszukiwania łodzi Titan nie zostaną przerwane

Kontradmirał John Mauger dowodzi akcją poszukiwawczo ratowniczą, którą wspólnie prowadzą Amerykanie i Kanadyjczycy. - Wykorzystujemy wszystkie dostępne dane i informacje, aby wyszukiwanie było jak najbardziej precyzyjne. Kontynuujemy poszukiwania i kontynuujemy działania ratownicze - zapewnił Rozmówca NBC przyznał, że jest "przytłoczony" wsparciem, jakie Straż Przybrzeżna i inne agencje otrzymały od społeczności międzynarodowej w ramach "złożonej akcji poszukiwawczo-ratowniczej". Kontradmirał dodał, że "jesteśmy w pełni zaangażowani". "Washington Post" cytuje strażników przybrzeżnych i ich najnowszy komunikat dotyczący poszukiwań łodzi Titan. Dotyczy on zdalnie sterowanego pojazdu, który wystrzelił kanadyjski statek Horizon Arctic - pojazd uderzył w dno morskie w czwartek i rozpoczął poszukiwania zaginionej łodzi podwodnej.

Przypomnijmy, że łódź podwodna Titan zaginęła w niedzielę 18 czerwca u wybrzeży kanadyjskiej wyspy Nowa Fundlandia. Łączność z załogą utracono około dwóch godziny po zanurzeniu okrętu. Akcja poszukiwawcza statku rozpoczęła się tego samego dnia. Celem wyprawy była turystyczna podróż, obsługiwana przez prywatną firmę OceanGate Expeditions, do wraku Titanica spoczywającego na dnie Północnego Atlantyku. Na pokładzie znajduje się pięć osób: pakistański biznesmen, miliarder Shahzada Dawood, jego 19-letni syn Suleman, brytyjski biznesmen Hamish Harding, były dowódca francuskiej marynarki wojennej Paul-Henri Nargeolet oraz dyrektor naczelny i założyciel OceanGate Stockton Rush. - To nadal będzie misja ratunkowa, nawet po przekroczeniu tej liczby [96 godzin - przyp. red.] - powiedział kapitan Bobbie Scholley w wywiadzie dla BBC, o którym pisaliśmy w czwartek rano. Amerykańska straż przybrzeżna oszacowała, że tlen dla osób znajdujących się na pokładzie Titana skończył się o ok. 7:18 czasu wschodniego w USA, czyli ok. godziny 13:18 czasu polskiego.

Piąty dzień poszukiwania łodzi Titan. Służby wkraczają w krytyczną fazę

