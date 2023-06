Pasażerowie łodzi podwodnej Titan w niedzielę (18 czerwca) wyruszyli na podwodną ekspedycję oglądania zatopionego ponad 100 lat temu Titanica, który znajduje się 600 km od wybrzeża Kanady. Podróż zorganizowała prywatna firma OceanGate z siedzibą w okolicach Seattle w stanie Waszyngton w USA. Po niecałych dwóch godzinach od zanurzenia z załogą urwał się kontakt, a statek nie wrócił o planowanej porze. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się tego samego dnia. Służby oszacowały, że tlen na pokładzie skończył się w czwartek (22 czerwca) o godzinie 13:18 czasu polskiego.

Poszukiwania zaginionej łodzi Titan. Pasażerowie przechodzą piekło

Na pokładzie znajduje się pięć osób: pakistański biznesmen, miliarder Shahzada Dawood, jego 19-letni syn Suleman, brytyjski biznesmen Hamish Harding, były dowódca francuskiej marynarki wojennej Paul-Henri Nargeolet oraz dyrektor naczelny i założyciel OceanGate Stockton Rush. Psychiatra sądowy Sohom Das w rozmowie z "Daily Mail" opisał piekło, przez które przechodzą. Jak podkreślił, na ich emocje wpływ ma przede wszystkim czas. Z jednej strony część z nich będzie wierzyć, że zostaną odnalezieni i uratowani, a z drugiej - w obliczu śmierci zaczną zastanawiać się nad swoim życiem. - Będą cierpieć z powodu objawów fizycznych: od hiperwentylacji [przyspieszony oddech; zwykle przybiera formę ataku paniki - red.], przez zawroty głowy, po bóle w klatce piersiowej - powiedział dr Das. - Będą po prostu emocjonalnie przytłoczeni próbą uporania się z tym, co się z nimi dzieje, co zwiększy jedynie napięcie i uczucie niepokoju - dodał.

Ekspert: Szanse uratowania załogi Titan bliskie zera, ale cuda się zdarzają

Dramatyczne odliczanie na pokładzie Titana. Każda aktywność oznacza większe zużycie tlenu

Mike Tipton z Uniwersytetu w Portsmouth w Wielkiej Brytanii 20 czerwca w rozmowie z serwisem Insider zwrócił uwagę, że kluczowe jest to, co pasażerowie robią na pokładzie. Każda aktywność, podobnie jak stres i panika, oznacza większe zużycie tlenu. Do tego dochodzi niska temperatura wód Atlantyku. U uwięzionych osób może dojść do hipotermii.

Dr Kenneth Ledez wyjaśnił BBC, co się stanie, gdy poziom tlenu w łodzi podwodnej spadnie do zera. - Jeśli zostaną uratowani, a poziom tlenu spadnie zbyt nisko, nie będą w stanie się uratować, będą musieli być wyniesieni. W zależności od tego, jak długo i jak nisko spadł poziom tlenu, będą odczuwali długotrwałe skutki - stwierdził. - Mogą mieć uszkodzony system nerwowy lub serce. To będzie stopniowe pogarszanie stanu zdrowia. Nie powinni się poddawać, tylko czynić wszelkie wysiłki w nadziei, że zostaną odnalezieni na czas. Z powodu ograniczonej przestrzeni na pokładzie, można sobie wyobrazić, jak jest trudno kontrolować środowisko zewnętrzne, wilgotność, temperaturę, poziom tlenu i dwutlenku węgla - dodał lekarz.

Piąty dzień poszukiwania łodzi Titan. Służby wkraczają w krytyczną fazę

"Kiedy ustanie oddech, mamy zaledwie cztery minuty"

- To, jak organizm radzi sobie w sytuacji, kiedy zaczyna brakować tlenu, zależy do różnych czynników m.in. wieku, chorób współistniejących, wydolności organizmu. Mechanizm jest jednak ten sam. W wyniku braku tlenu dochodzi do ostrej niewydolności oddechowej. Człowiek zaczyna odczuwać coraz większe zmęczenie, pojawiają się zaburzenia orientacji, dochodzi do utraty przytomności - wyjaśniła w rozmowie z WP abcZdrowie dr n.med. Michał Sutkowski, lekarz rodzinny i prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Jak dodał, niewydolność oddechowa prowadzi do zaburzenia wymiany gazowej w płucach, co bardzo szybko doprowadza do zaburzeń funkcji organizmu, śpiączki a ostatecznie śmierci. - Człowiek coraz więcej oddycha, ale nie ma czym, bo dochodzi do hipoksji, czyli niedoboru tlenu w tkankach. Zaczyna się więc dusić. Organizm próbuje walczyć i oszczędzić mózg. Stosuje różne mechanizmy obronne, ale są one krótkotrwałe. W wyniku niedotlenienia następuje stopniowe niszczenie tkanki mózgowej łącznie z pniem mózgu. Od momentu, kiedy ustanie oddech, mamy zaledwie cztery minuty, by uratować mózg - zaznacza lekarz.