Nagrała ostatnie chwile przed zanurzeniem Titana. 'To wywołuje gęsią skórkę'

Na Atlantyku trwa walka o uratowanie załogi Titana, łodzi podwodnej, która zaginęła w niedzielę u wybrzeży Nowej Fundlandii. Na pokładzie jest pięć osób: pakistański biznesmen, miliarder Shahzada Dawood, jego syn Suleman Dawood, brytyjski biznesmen Hamish Harding, były dowódca francuskiej marynarki wojennej Paul-Henri Nargeolet oraz Stockton Rush, szef firmy OceanGate Expeditions (OGE), która zorganizowała wyprawę batyskafem do wraku Titanica.

REKLAMA

Zobacz wideo Oskarżam. Kryminalny cykl Gazeta.pl. Hanna Dobrowolska rozmawia z policjantami z CBŚP. Część 1.

Zaginięcie Titana. Ostatnie nagranie przed zanurzeniem. "Gęsia skórka"

Do sieci trafiło nagranie z ostatnich chwil przed zanurzeniem Titana. Opublikowała je Abbi Jackson, członkini załogi Polar Prince, statku-matki należącego do OGE. "Myśl, że to być może ostatnie wideo z życia tych ludzi przyprawia mnie o gęsią skórkę" - napisał jeden z komentujących.

Na innym, starszym filmiku na profilu Abbi pojawia się Paul-Henri Nargeolet, który zasłynął tym, że wrak Titanica zwiedził 37 razy. Na nagraniu 77-latek siedzi na pontonie i macha do kamery.

Poszukiwania Titana. Wkrótce mogą skończyć się zapasy tlenu

W niedzielę batyskaf Titan rozpoczął wyprawę, która miała potrwać dwie i pół godziny. Od tamtego momentu ślad po łodzi zaginął. Na pokładzie Titana znajdował się zapas tlenu wystarczający na 96 godzin (oznacza to, że załodze zaczyna go już brakować).

Amerykańska straż przybrzeżna wysłała w rejon wraku Titanica na północnym Atlantyku statki ratownicze. Urządzenia sonarowe z kanadyjskiego samolotu P-3 we wtorek i środę wykryły w tym rejonie odgłosy uderzeń. Skierowana na miejsce zdalnie sterowana łódź poszukiwawcza nie znalazła jednak żadnych śladów Titana.

Przerażająca animacja pokazuje, jak głęboko mógł zejść Titan

Odgłosy analizuje też Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych. Poszukiwania są bardzo trudne, ponieważ obejmują obszar o powierzchni 25 tysięcy kilometrów kwadratowych na wodach o głębokości do czterech tysięcy metrów. Ratownicy cały czas mają nadzieję na uratowanie całej piątki.