Krytyczna faza poszukiwań zaginionej łodzi Titan. Zapas tlenu skończy się w czwartek

Łódź podwodna Titan zaginęła w niedzielę 18 czerwca u wybrzeży kanadyjskiej wyspy Nowa Fundlandia. Łączność z załogą utracono około dwóch godziny po zanurzeniu okrętu. Akcja poszukiwawcza statku rozpoczęła się tego samego dnia. Celem wyprawy była turystyczna podróż, obsługiwana przez prywatną firmę OceanGate Expeditions, do wraku Titanica spoczywającego na dnie Północnego Atlantyku. Na pokładzie znajduje się pięć osób: pakistański biznesmen, miliarder Shahzada Dawood, jego 19-letni syn Suleman, brytyjski biznesmen Hamish Harding, były dowódca francuskiej marynarki wojennej Paul-Henri Nargeolet oraz dyrektor naczelny i założyciel OceanGate Stockton Rush.

Akcja poszukiwawczo-ratownicza zaginionej łodzi Titan. Czwartek dniem krytycznym

U wybrzeży Nowej Fundlandii nadal trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Na pokładzie Titana znajdował się zapas tlenu wystarczający na 96 godzin. - To nadal będzie misja ratunkowa, nawet po przekroczeniu tej liczby - powiedział kapitan Bobbie Scholley w wywiadzie dla BBC. Stacja informuje, że amerykańska straż przybrzeżna oszacowała, że tlen może się skończyć dla osób znajdujących się na pokładzie Titana o ok. 07:18 czasu wschodniego w USA, czyli ok. godziny 13:18 czasu polskiego. "Poszukiwania zaginionej łodzi Titan znajdują się obecnie w krytycznej fazie, ponieważ zespoły ratownicze ścigają się, aby zlokalizować statek, zanim skończą się zapasy tlenu" - pisze z kolei CNN.

Wyposażone w kamery zdalnie sterowane pojazdy (ROV) będą skanować głębiny dna morskiego przez cały czwartek. Dodatkowo do poszukiwań Titana dołączy jeszcze 10 statków i kilka łodzi podwodnych. Obszar poszukiwań rozszerzył się z powodu odgłosów uderzeń wykrytych we wtorek i środę. Poszukiwania są bardzo trudne - obejmują obszar o powierzchni 25 tysięcy kilometrów kwadratowych na wodach o głębokości do 4 kilometrów. Nadal nie jest jasne, co stało się z okrętem podwodnym, dlaczego stracił kontakt oraz jak blisko udało mu się dotrzeć do wraku Titanica.

Jeśli służby zlokalizują zaginioną łódź, czeka ich bardzo skomplikowana akcja. Jak przekazał członek marynarki wojennej, system ratunkowy przybył do St. John's w Nowej Fundlandii w środę. Flyaway Deep Ocean Salvage System (FADOSS) jest w stanie wydobywać obiekty lub statki z dna oceanu do głębokości 20 000 stóp (ok. 6 tys. metrów). Z kolei statek, który przywiózł łódź podwodną na miejsce nurkowania, ma pozostać w oceanie do czasu zakończenia poszukiwań.

Lata temu ostrzegał, że konstrukcja Titana nie wytrzyma. Zwolnili go

Konferencja straży przybrzeżnej USA ws. zaginionego Titana. "Musimy mieć nadzieję"

W środę 21 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego straż przybrzeżna USA przekazała, że służby kontynuują działania w celu odnalezienia Titana. - Dobre wiadomości są takie, że prowadzimy poszukiwania w miejscu, gdzie wykryto odgłosy - powiedział kpt. Jamie Frederick z Pierwszego Dystryktu Straży Przybrzeżnej, nawiązując do wykrycia odgłosów uderzeń przez urządzenia sonarowe z kanadyjskiego samolotu P-3 we wtorek i środę. Zapewniano także, że każdy odgłos był analizowany, a sprawą zajmują się najlepsi specjaliści.

Przerażająca animacja pokazuje, jak głęboko mógł zejść Titan

- Nasze myśli są z rodzinami osób, które są na pokładzie Titana - mówił Frederick. Na pytanie, czy rodziny mogą mieć nadzieję na pozytywny koniec akcji poszukiwawczej, odparł: "musimy być ostrożni, musimy mieć nadzieję". Frederick podkreślił, że operacja odnalezienia zaginionego okrętu podwodnego jest "w 100 procentach" nadal misją poszukiwawczo-ratowniczą. - Nadal będziemy wykorzystywać wszystkie dostępne zasoby, aby znaleźć Titana i członków załogi - dodał.