Śmierć 27-letniej Anastazji. "Budynek jest zupełnie niepilnowany". Korespondent pokazał film

W minioną niedzielę 18 czerwca greckie media poinformowały o odnalezieniu nagiego i owiniętego w prześcieradło ciała 27-letniej Anastazji. Zwłoki kobiety znajdowały się w stanie znacznego rozkładu. Według ustaleń śledczych, które później potwierdziła przeprowadzona sekcji zwłok, 27-latka zginęła w wyniku uduszenia. W środę zatrzymano 32-letniego Banglijczyka, który usłyszał zarzut związany z gwałtem i uprowadzeniem Polki. 32-letni Salahuddin S. miał wielokrotnie zmieniać wersję wydarzeń.

We wtorek 21 czerwca greckie media przekazały również, że Anastazja została zamordowana w opuszczonym domu niedaleko miejsca, gdzie odnaleziono jej zwłoki. Przekazano także, że znajduje się on niedaleko jeziora i opublikowano zdjęcia z wewnątrz. Korespondent PAP Marcin Furdyna odnalazł dom, w którym najprawdopodobniej dokonano okrutnej zbrodni Jak wynika z jego nagrania, budynek jest zupełnie niepilnowany, a wejść do niego można przez zniszczone ogrodzenie. Wideo można znaleźć na stronie PAP pod tym linkiem.

W domu praktycznie nie ma mebli. W salonie znajdują się jedynie dwa rozkładane leżaki, a w sypialni otwarta szafa. W kuchni na podłodze widać śmieci i foliowe czarne worki - podobne do tych, w które było zawinięte ciało 27-letniej Anastazji - opisuje Furdyna.

Na wyspę Kos udali się polscy prokuratorzy, którzy mają wziąć udział w dochodzeniu. Do Grecji wysłał ich minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu już wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 27-latki. Polskie władze zapowiedziały, że zwrócą się do Grecji o wydanie podejrzanego o zabójstwo 27-letniej Anastazji, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary.