Dziennikarze francebleu.fr przekazali, że 8 czerwca w wyniku postrzału śmierć poniósł 39-letni pracownik warsztatu samochodowego w miejscowości Tain l'Hermitage na południu Francji. Według lokalnych mediów mężczyzna został zabity, gdy udał się do swojego pracodawcy, aby odebrać zaległą pensję. Więcej szczegółów na temat zmarłego podał portal leszno24.pl. Poinformowano, że 39-latek był Polakiem. Jakub zarabiał we Francji na utrzymanie swojej rodziny - żony oraz 10-letniej córki.

Francja. Media: 26-letni szef Jakuba usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna miał zastrzelić Polaka z dubeltówki

Francuskie media podały, że przyczyną śmierci 39-latka był najprawdopodobniej spór mężczyzny z 26-letnim pracodawcą Jakuba, który zwlekał z wypłatą wynagrodzenia. Z informacji uzyskanych przez dziennikarzy wynika, że gdy Polak udał się do warsztatu samochodowego, w którym pracował, został postrzelony przez swojego szefa z dubeltówki. Mężczyzna trafił do miejscowego szpitala, jednak lekarze nie zdołali go uratować. Przekazano również, że pracodawcę Jakuba aresztowano i przedstawiono mu zarzut zabójstwa. Śledczy mają teraz badać okoliczności całego zdarzenia.

39-letni Jakub pochodził z Górki Duchownej w woj. wielkopolskim. Do Francji pojechał trzy lata temu

Portal leszno24.pl przekazał, że Jakub J. pochodził ze wsi Górka Duchowna w powiecie leszczyńskim (woj. wielkopolskie). Trzy lata temu mężczyzna wyjechał do Francji. Pracował tam jako lakiernik samochodowy. Dziennikarze podali, że na początku tego roku w warsztacie samochodowym, gdzie zatrudniony był 39-latek, pojawił się nowy szef, co zapoczątkowało problemy z wypłatą pensji. Poinformowano, że Jakub od trzech miesięcy nie otrzymywał wynagrodzenia.

Dziennikarze portalu leszno24.pl opisali również przebieg zabójstwa, do którego miało dojść 8 czerwca. Z podanych przez nich informacji wynika, że kamery zainstalowane w warsztacie samochodowym, w którym doszło do spotkania Jakuba z jego szefem, były tego dnia wyłączone. Zauważono również, że 26-latek strzelił do Polaka dwukrotnie - za pierwszym razem chybił, za drugim postrzelił go w nogę.